Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о начале масштабного процесса внутренней очистки Службы безопасности Украины. Глава государства заслушал специальные доклады ведомства и поставил конкретные задачи новому руководству.

Зеленский прокомментировал новые задержания в рядах Службы безопасности и Воздушных сил

"Я поручил Евгению Хмаре и Александру Покладу работать на очищение Службы от тех, чей интерес – совсем не Украина", – заявил Владимир Зеленский.

По словам Президента, работа в этом направлении уже приносит первые плоды. В частности, сегодня был проведен ряд задержаний лиц, работавших вопреки государственным интересам.

Глава государства отметил важность не только разоблачения, но и процессуального завершения этих дел:

"Есть уже результаты. Сегодня были соответствующие задержания и очень важно, чтобы были справедливые приговоры".

Владимир Зеленский также высказал принципиальную позицию по стандартам государственной службы в условиях войны, подчеркнув, что компромиссов в вопросе верности государству не будет.

"Каждый на государственных должностях должен работать на Украине и ради Украины. Другого не будет", — подытожил Президент.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в Украине разоблачена масштабная коррупционная схема при строительстве укрытий для боевой авиации. По данным Генеральной прокуратуры, на взятке задержан командующий логистикой Воздушные Силы ВСУ и начальник одного из областных управлений Службы безопасности Украины.

Генеральный прокурор Руслан Кравченко сообщил, что должностных лиц задержали в порядке ст. 208 УК Украины при попытке передачи неправомерной выгоды. По информации следствия, в мае 2025 было принято решение о выделении 1,4 млрд гривен на строительство сборно-разборных арочных конструкций для защиты самолетов.