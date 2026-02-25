Рубрики
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о начале масштабного процесса внутренней очистки Службы безопасности Украины. Глава государства заслушал специальные доклады ведомства и поставил конкретные задачи новому руководству.
Зеленский прокомментировал новые задержания в рядах Службы безопасности и Воздушных сил
"Я поручил Евгению Хмаре и Александру Покладу работать на очищение Службы от тех, чей интерес – совсем не Украина", – заявил Владимир Зеленский.
По словам Президента, работа в этом направлении уже приносит первые плоды. В частности, сегодня был проведен ряд задержаний лиц, работавших вопреки государственным интересам.
Глава государства отметил важность не только разоблачения, но и процессуального завершения этих дел:
"Есть уже результаты. Сегодня были соответствующие задержания и очень важно, чтобы были справедливые приговоры".
Владимир Зеленский также высказал принципиальную позицию по стандартам государственной службы в условиях войны, подчеркнув, что компромиссов в вопросе верности государству не будет.
"Каждый на государственных должностях должен работать на Украине и ради Украины. Другого не будет", — подытожил Президент.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что в Украине разоблачена масштабная коррупционная схема при строительстве укрытий для боевой авиации. По данным Генеральной прокуратуры, на взятке задержан командующий логистикой Воздушные Силы ВСУ и начальник одного из областных управлений Службы безопасности Украины.
Генеральный прокурор Руслан Кравченко сообщил, что должностных лиц задержали в порядке ст. 208 УК Украины при попытке передачи неправомерной выгоды. По информации следствия, в мае 2025 было принято решение о выделении 1,4 млрд гривен на строительство сборно-разборных арочных конструкций для защиты самолетов.