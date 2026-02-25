logo_ukra

Головна Новини Суспільство Кримінал Велика корупція у війську: викрито командувача логістики Повітряних Сил ЗСУ і начальника УСБУ
commentss НОВИНИ Всі новини

Велика корупція у війську: викрито командувача логістики Повітряних Сил ЗСУ і начальника УСБУ

Генпрокуратура повідомила про викриття масштабної корупції під час будівництва укриттів для літаків ЗСУ.

25 лютого 2026, 14:47
Автор:
avatar

Slava Kot

В Україні викрито масштабну корупційну схему під час будівництва укриттів для бойової авіації. За даними Генеральної прокуратури, на хабарі затримано командувача логістики Повітряні Сили ЗСУ та начальника одного з обласних управлінь Служби безпеки України.

Велика корупція у війську: викрито командувача логістики Повітряних Сил ЗСУ і начальника УСБУ

Корупція у Повітряних силах. Фото: Генпрокуратура

Генеральний прокурор Руслан Кравченко повідомив, що посадовців затримали в порядку ст. 208 КПК України під час спроби передачі неправомірної вигоди. За інформацією слідства, у травні 2025 року було ухвалено рішення про виділення 1,4 млрд гривень на будівництво збірно-розбірних аркових конструкцій для захисту літаків. 

Однак перевірки Департаменту військової контррозвідки СБУ виявили серйозні порушення: проєкти не відповідали вимогам безпеки, конструкції не гарантували належного захисту, а вартість робіт була суттєво завищена. Попри це, авансові платежі за договорами почали перераховувати.

Велика корупція у війську: викрито командувача логістики Повітряних Сил ЗСУ і начальника УСБУ - фото 2

Затримано командувача логістики та керівника УСБУ за підозрою в корупції: Фото: Генпрокуратура 

Велика корупція у війську: викрито командувача логістики Повітряних Сил ЗСУ і начальника УСБУ - фото 2

Викрито командувача логістики Повітряних Сил ЗСУ і начальника УСБУ. Фото: Генпрокуратура 

Слідство встановило, що для приховування розтрати бюджетних коштів командувач логістики звернувся до керівника УСБУ в одній з областей із проханням "посприяти" у підкупі посадовців військової контррозвідки. За даними прокуратури, йшлося про близько 13 млн гривень, приблизно 1% від загального фінансування.

25 лютого під час передачі частини неправомірної вигоди фігурантів затримали. Правоохоронці вилучили 320 тисяч доларів. Також, за версією слідства, планувалося залучення "лояльних" аудиторів для підготовки фіктивних висновків щодо якості будівництва.

"Розкрадання коштів на оборону під час війни — пряма загроза національній безпеці. Відповідальність буде невідворотною, незалежно від займаних посад", — заявив Кравченко.

Раніше журналіст Андрій Цаплієнко повідомив, що правоохоронці викрили на хабарі очільника Управління СБУ у Житомирській області.



Джерело: https://t.me/ruslan_kravchenko_ua/590
