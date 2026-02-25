logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.24

EUR/UAH

50.96

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Криминал Большая коррупция в армии: разоблачены командующие логистикой Воздушных Сил ВСУ и начальник УСБУ
commentss НОВОСТИ Все новости

Большая коррупция в армии: разоблачены командующие логистикой Воздушных Сил ВСУ и начальник УСБУ

Генпрокуратура сообщила о разоблачении масштабной коррупции во время строительства укрытий для самолетов ВСУ.

25 февраля 2026, 14:47
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

В Украине разоблачена масштабная коррупционная схема при строительстве укрытий для боевой авиации. По данным Генеральной прокуратуры, на взятке задержан командующий логистикой Воздушные Силы ВСУ и начальник одного из областных управлений Службы безопасности Украины.

Большая коррупция в армии: разоблачены командующие логистикой Воздушных Сил ВСУ и начальник УСБУ

Коррупция в Воздушных силах. Фото: Генпрокуратура

Генеральный прокурор Руслан Кравченко сообщил, что должностных лиц задержали в порядке ст. 208 УПК РФ при попытке передачи неправомерной выгоды. По информации следствия, в мае 2025 года было принято решение о выделении 1,4 млрд гривен на строительство сборно-разборных арочных конструкций для защиты самолетов.

Однако проверки Департамента военной контрразведки СБУ выявили серьезные нарушения: проекты не отвечали требованиям безопасности, конструкции не гарантировали надлежащей защиты, а стоимость работ была существенно завышена. Тем не менее, авансовые платежи по договорам начали перечислять.

Большая коррупция в армии: разоблачены командующие логистикой Воздушных Сил ВСУ и начальник УСБУ - фото 2

Задержан командующий логистикой и руководитель УСБУ по подозрению в коррупции: Фото: Генпрокуратура

Большая коррупция в армии: разоблачены командующие логистикой Воздушных Сил ВСУ и начальник УСБУ - фото 2

Разоблачены командующий логистикой Воздушных Сил ВСУ и начальник УСБУ. Фото: Генпрокуратура

Следствие установило, что для утаивания растраты бюджетных средств командующий логистикой обратился к руководителю УСБУ в одной из областей с просьбой "посодействовать" в подкупе должностных лиц военной контрразведки. По данным прокуратуры, говорилось около 13 млн гривен, примерно 1% от общего финансирования.

25 февраля при передаче части неправомерной выгоды фигурантов задержали. Правоохранители изъяли 320 тысяч долларов. Также, по версии следствия, планировалось привлечение "лояльных" аудиторов для подготовки фиктивных выводов по качеству строительства.

"Хищение средств на оборону во время войны – прямая угроза национальной безопасности. Ответственность будет неотвратимой, независимо от занимаемых должностей", – заявил Кравченко.

Ранее журналист Андрей Цаплиенко сообщил, что правоохранители разоблачили на взятке руководителя Управления СБУ в Житомирской области.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/ruslan_kravchenko_ua/590
Теги:

Новости

Все новости