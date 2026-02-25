Большая коррупция в армии: разоблачены командующие логистикой Воздушных Сил ВСУ и начальник УСБУ

В Украине разоблачена масштабная коррупционная схема при строительстве укрытий для боевой авиации. По данным Генеральной прокуратуры, на взятке задержан командующий логистикой Воздушные Силы ВСУ и начальник одного из областных управлений Службы безопасности Украины.

Коррупция в Воздушных силах. Фото: Генпрокуратура

Генеральный прокурор Руслан Кравченко сообщил, что должностных лиц задержали в порядке ст. 208 УПК РФ при попытке передачи неправомерной выгоды. По информации следствия, в мае 2025 года было принято решение о выделении 1,4 млрд гривен на строительство сборно-разборных арочных конструкций для защиты самолетов.

Однако проверки Департамента военной контрразведки СБУ выявили серьезные нарушения: проекты не отвечали требованиям безопасности, конструкции не гарантировали надлежащей защиты, а стоимость работ была существенно завышена. Тем не менее, авансовые платежи по договорам начали перечислять.

Задержан командующий логистикой и руководитель УСБУ по подозрению в коррупции: Фото: Генпрокуратура

Следствие установило, что для утаивания растраты бюджетных средств командующий логистикой обратился к руководителю УСБУ в одной из областей с просьбой "посодействовать" в подкупе должностных лиц военной контрразведки. По данным прокуратуры, говорилось около 13 млн гривен, примерно 1% от общего финансирования.

25 февраля при передаче части неправомерной выгоды фигурантов задержали. Правоохранители изъяли 320 тысяч долларов. Также, по версии следствия, планировалось привлечение "лояльных" аудиторов для подготовки фиктивных выводов по качеству строительства.

"Хищение средств на оборону во время войны – прямая угроза национальной безопасности. Ответственность будет неотвратимой, независимо от занимаемых должностей", – заявил Кравченко.

Ранее журналист Андрей Цаплиенко сообщил, что правоохранители разоблачили на взятке руководителя Управления СБУ в Житомирской области.