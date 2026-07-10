Заручники мобілізації: у Львові корови добу стоять під сонцем без води через затримання водія ТЦК

У Львові розгорівся гучний скандал навколо мобілізації місцевого фермера, через яку десятки свійських тварин опинилися в умовах, небезпечних для життя. Водія вантажівки, який транспортував худобу, затримали та доправили до Територіального центру комплектування (ТЦК), а сам автомобіль із живим вантажем залишився на вулиці.

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Ситуація швидко набула розголосу завдяки активістам, які намагалися врятувати худобу.

"Тварини вже добу без їжі, води та на сонці", — заявили представники зоозахисних організацій, які прибули на місце події.

Вони намагалися врегулювати питання з правоохоронцями, проте коли викликали на місце поліцію, вона нічого не зробила.

Як з'ясувалося пізніше, вирішити проблему заважає також позиція родини затриманого чоловіка. Активісти запропонували родичам мобілізованого фермера кілька варіантів виходу із ситуації, зокрема самостійно відігнати машину або дозволити волонтерам подбати про худобу, але ті відмовилися від будь-якої допомоги.

На думку зоозахисників, "родичі нібито навмисно не забирають худобу, використовуючи ситуацію як спосіб тиску через мобілізацію власника".

Окремо волонтери висловили обурення бездіяльністю правоохоронних органів, які мали б припинити жорстоке поводження з тваринами. Вони гостро розкритикували дії поліції, зауваживши, що представники закону не виконали своїх обов'язків та "не забезпечили захист тварин". На цей момент жодних офіційних коментарів чи пояснень від представників поліції або Львівського ТЦК щодо цього інциденту не надходило.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що у Львові учасники нещодавнього гучного конфлікту з працівниками Територіального центру комплектування (ТЦК) записали публічне відеозвернення із вибаченнями. За наявною інформацією, один із фігурантів інциденту пообіцяв найближчим часом мобілізуватися до лав Збройних сил України, а інший, як з'ясувалося згодом, є чинним військовослужбовцем, який перебував у відпустці. На відео учасники заколотів кричали "Слава ТЦК!".