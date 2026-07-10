Заложники мобилизации: во Львове коровы сутки стоят под солнцем без воды из-за задержания водителя ТЦК

Во Львове разгорелся громкий скандал вокруг мобилизации местного фермера, из-за которой десятки домашних животных оказались в условиях, опасных для жизни. Водитель грузовика, транспортировавший скот, был задержан и доставлен в Территориальный центр комплектования (ТЦК), а сам автомобиль с живым грузом остался на улице.

Иллюстративное фото

Ситуация быстро получила огласку благодаря активистам, пытавшимся спасти скот.

"Животные уже сутки без еды, воды и на солнце", — заявили представители прибывших на место происшествия зоозащитных организаций.

Они пытались урегулировать вопросы с правоохранителями, но когда вызвали на место полицию, она ничего не сделала.

Как выяснилось позже, решить проблему мешает позиция семьи задержанного мужчины. Активисты предложили родственникам мобилизованного фермера несколько вариантов выхода из ситуации, в том числе самостоятельно отогнать машину или разрешить волонтерам позаботиться о скоте, но те отказались от какой-либо помощи.

По мнению зоозащитников, "родственники якобы намеренно не забирают скот, используя ситуацию как способ давления через мобилизацию владельца".

Отдельно волонтеры выразили возмущение бездействием правоохранительных органов, которые должны прекратить жестокое обращение с животными. Они остро раскритиковали действия полиции, отметив, что представители закона не выполнили свои обязанности и "не обеспечили защиту животных". В настоящее время никаких официальных комментариев или объяснений от представителей полиции или Львовского ТЦК по этому инциденту не поступало.

Напомним , портал "Комментарии" писал, что во Львове участники недавнего громкого конфликта с работниками Территориального центра комплектования (ТЦК) записали публичное видеообращение с извинениями. По имеющейся информации, один из фигурантов инцидента пообещал в ближайшее время мобилизоваться в ряды Вооруженных сил Украины, а другой, как выяснилось впоследствии, является действующим военнослужащим, находившимся в отпуске. На видео участники мятежей кричали "Слава ТЦК!"