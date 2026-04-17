«Заробіток на могильних хрестах»: ексзаступницю мера та бізнесменів підозрюють у масштабній розтраті

Правоохоронці викрили незаконну діяльність, пов’язану з розподілом фінансів на облаштування військового меморіального комплексу в місті Ірпінь. Про це повідомляє портал "Коментарі" з посиланням на інформацію Офісу Генерального прокурора України.

Затриманий підозрюваний, фото: Офіс генпрокурора

Офіційні звинувачення висунуто трьом особам. Серед них — колишня заступниця голови Ірпінської міської ради, уповноважений представник приватного підприємства та спеціаліст, що відповідав за проведення публічних торгів.

Слідство вважає, що представники муніципалітету вступили у протиправну змову з бізнесом. Вони провели закупівлю за штучно створеними правилами. У підсумку договір було підписано з єдиним безальтернативним учасником.

Для оформлення меморіалу фірма поставила 75 одиниць надгробків. Аналіз фінансової документації виявив, що закуплені за кордоном приблизно по 12 тис. грн за штуку вироби реалізували місцевій владі вже майже по 80 тис. грн.

Загалом на реалізацію цього контракту з бюджетних ресурсів перерахували близько 6 млн грн. Аудитори та слідчі стверджують, що з цієї суми понад 2,8 млн грн становлять чисті збитки через завищення реальної вартості товару.

Справу кваліфіковано за суворою частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу України, яка регламентує покарання за розтрату матеріальних активів в особливо великих розмірах.

