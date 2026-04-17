logo_ukra

BTC/USD

77830

ETH/USD

2443.97

USD/UAH

43.89

EUR/UAH

51.77

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

«Заробіток на могильних хрестах»: ексзаступницю мера та бізнесменів підозрюють у масштабній розтраті
commentss НОВИНИ Всі новини

«Заробіток на могильних хрестах»: ексзаступницю мера та бізнесменів підозрюють у масштабній розтраті

Надгробки з Китаю з націнкою: в Ірпені викрили багатомільйонні зловживання на меморіалі для полеглих бійців

17 квітня 2026, 18:58
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Правоохоронці викрили незаконну діяльність, пов’язану з розподілом фінансів на облаштування військового меморіального комплексу в місті Ірпінь. Про це повідомляє портал "Коментарі" з посиланням на інформацію Офісу Генерального прокурора України.

Затриманий підозрюваний, фото: Офіс генпрокурора

Офіційні звинувачення висунуто трьом особам. Серед них — колишня заступниця голови Ірпінської міської ради, уповноважений представник приватного підприємства та спеціаліст, що відповідав за проведення публічних торгів.

Слідство вважає, що представники муніципалітету вступили у протиправну змову з бізнесом. Вони провели закупівлю за штучно створеними правилами. У підсумку договір було підписано з єдиним безальтернативним учасником.

Для оформлення меморіалу фірма поставила 75 одиниць надгробків. Аналіз фінансової документації виявив, що закуплені за кордоном приблизно по 12 тис. грн за штуку вироби реалізували місцевій владі вже майже по 80 тис. грн.

Загалом на реалізацію цього контракту з бюджетних ресурсів перерахували близько 6 млн грн. Аудитори та слідчі стверджують, що з цієї суми понад 2,8 млн грн становлять чисті збитки через завищення реальної вартості товару.

Справу кваліфіковано за суворою частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу України, яка регламентує покарання за розтрату матеріальних активів в особливо великих розмірах.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що на забезпеченні потреб ЗСУ нерідко викривали різноманітні корупційні схеми. У Раді розповіли про масштабне розкрадання коштів. Народний депутат Володимир Ар’єв заявив, що зловживання на закупівлі дронів за державні кошти перевищують 10 млрд грн. Політик розповів про інформацію, отриману від Рахункової палати про те, що відбувалося у 2024 році із закупівлями БПЛА.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини