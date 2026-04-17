Агенція оборонних закупівель знову потрапила у скандал

Черговий скандал навколо Агенції оборонних закупівель (АОЗ) та її керівника Арсена Жумаділова пов’язаний із закупівлею окулярів у сумнівного імпортера. Економіст Борис Кушнірук розкрив причини, чому "реформована" структура продовжує працювати за старими схемами.

Головною проблемою, за словами аналітика, є імітація реформ замість системної перебудови ринку. Закупівля на 8 мільйонів гривень у компанії "ТС Трейд Україна", яка фігурує у справах про неякісні поставки, стала черговим доказом провалу фільтрації постачальників.

На думку Кушнірука, справжня реформа має включати:

● Створення "чорних списків" для постачальників, які бодай раз підвели ЗСУ;

● Пріоритет для реальних виробників та "білих" дилерів над фірмами-прокладками;

● Відмову від практики переведення сумнівних контрактів між структурами (ДОТ та АОЗ) під одним керівництвом.

“АОЗ має нарешті зайнятися системною перебудовою ринку. Бо поки що ми бачимо лише старі схеми, фірми-одноденки і все нові корупційні скандали навколо них”, — резюмує економіст.

Агенція оборонних закупівель (АОЗ) — державне підприємство Міністерства оборони України, створене для оптимізації та централізації процесу закупівель у сфері національної безпеки і оборони. Основне завдання Агенції полягає у забезпеченні прозорості та ефективності оборонних закупівель, що відповідають стандартам НАТО.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що на забезпеченні потреб ЗСУ нерідко викривали різноманітні корупційні схеми. У Раді розповіли про масштабне розкрадання коштів. Народний депутат Володимир Ар’єв заявив, що зловживання на закупівлі дронів за державні кошти перевищують 10 млрд грн. Політик розповів про інформацію, отриману від Рахункової палати про те, що відбувалося у 2024 році із закупівлями БПЛА.