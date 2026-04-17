Агентство оборонных закупок снова попало в скандал

Очередной скандал вокруг Агентства оборонных закупок (АОЗ) и его руководителя Арсена Жумадилова связан с закупкой очков у сомнительного импортера. Экономист Борис Кушнирук раскрыл причины того, почему "реформированная" структура продолжает работать по старым схемам.

Главной проблемой, по словам аналитика, является имитация реформ вместо системной перестройки рынка. Закупка на 8 миллионов гривен у компании ТС Трейд Украина, фигурирующей по делам о некачественных поставках, стала очередным доказательством провала фильтрации поставщиков.

По мнению Кушнирука, настоящая реформа должна включать:

● Создание черных списков для поставщиков, которые хотя бы раз подвели ВСУ;

● Приоритет для реальных производителей и "белых" дилеров над фирмами-прокладками;

● Отказ от практики перевода сомнительных контрактов между структурами (ДОТ и АОЗ) под одним руководством.

"АОЗ должен наконец-то заняться системной перестройкой рынка. Потому что пока мы видим только старые схемы, фирмы-однодневки и все новые коррупционные скандалы вокруг них", — резюмирует экономист.

Агентство оборонных закупок (АОЗ) – государственное предприятие Министерства обороны Украины, созданное для оптимизации и централизации процесса закупок в сфере национальной безопасности и обороны. Основная задача Агентства заключается в обеспечении прозрачности и эффективности оборонных закупок, отвечающих стандартам НАТО.

