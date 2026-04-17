logo

BTC/USD

77960

ETH/USD

2449.02

USD/UAH

43.89

EUR/UAH

51.77

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Агентство оборонных закупок снова попало в скандал
commentss НОВОСТИ Все новости

Агентство оборонных закупок снова попало в скандал

Китайская оптика за миллионы: новый коррупционный скандал вокруг Агентства оборонных закупок

17 апреля 2026, 16:33
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Очередной скандал вокруг Агентства оборонных закупок (АОЗ) и его руководителя Арсена Жумадилова связан с закупкой очков у сомнительного импортера. Экономист Борис Кушнирук   раскрыл причины того, почему "реформированная" структура продолжает работать по старым схемам.

Агентство оборонных закупок снова попало в скандал

Иллюстративное фото

Главной проблемой, по словам аналитика, является имитация реформ вместо системной перестройки рынка. Закупка на 8 миллионов гривен у компании ТС Трейд Украина, фигурирующей по делам о некачественных поставках, стала очередным доказательством провала фильтрации поставщиков.

По мнению Кушнирука, настоящая реформа должна включать:

● Создание черных списков для поставщиков, которые хотя бы раз подвели ВСУ;

● Приоритет для реальных производителей и "белых" дилеров над фирмами-прокладками;

● Отказ от практики перевода сомнительных контрактов между структурами (ДОТ и АОЗ) под одним руководством.

"АОЗ должен наконец-то заняться системной перестройкой рынка. Потому что пока мы видим только старые схемы, фирмы-однодневки и все новые коррупционные скандалы вокруг них", — резюмирует экономист.

Агентство оборонных закупок (АОЗ) – государственное предприятие Министерства обороны Украины, созданное для оптимизации и централизации процесса закупок в сфере национальной безопасности и обороны. Основная задача Агентства заключается в обеспечении прозрачности и эффективности оборонных закупок, отвечающих стандартам НАТО.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что на обеспечении потребностей ВСУ нередко разоблачали различные коррупционные схемы. В Раде рассказали о масштабном хищении средств. Народный депутат Владимир Арьев заявил, что злоупотребления на закупке дронов за государственные средства превышают 10 млрд. грн. Политик рассказал об информации, полученной от Счетной палаты о том, что происходило в 2024 году с закупками БПЛА.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости