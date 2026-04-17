Главная Новости Общество Скандалы «Заработок на могильных крестах»: экс-заммэра и бизнесменов подозревают в масштабной растрате
«Заработок на могильных крестах»: экс-заммэра и бизнесменов подозревают в масштабной растрате

Надгробия из Китая с наценкой: в Ирпене разоблачили многомиллионные злоупотребления на мемориале для павших бойцов

17 апреля 2026, 18:58
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Правоохранители разоблачили незаконную деятельность, связанную с распределением финансов на обустройство военного мемориального комплекса в городе Ирпень. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Офиса Генерального прокурора Украины.

Задержанный подозреваемый, фото: Офис генпрокурора

Официальные обвинения предъявлены трем лицам. Среди них бывший заместитель председателя Ирпенского городского совета, уполномоченный представитель частного предприятия и специалист, отвечавший за проведение публичных торгов.

Следствие считает, что представители муниципалитета вступили в противоправный сговор с бизнесом. Они провели закупку по искусственно созданным правилам. В итоге договор был подписан с единственным безальтернативным участником.

«Заработок на могильных крестах»: экс-заммэра и бизнесменов подозревают в масштабной растрате - фото 2

Для оформления мемориала фирма поставила 75 единиц надгробий. Анализ финансовой документации обнаружил, что закупленные за границей примерно по 12 тыс. грн за штуку изделия реализовали местным властям уже почти по 80 тыс. грн.

В общей сложности на реализацию этого контракта из бюджетных ресурсов перечислили около 6 млн грн. Аудиторы и следователи утверждают, что из этой суммы более 2,8 млн грн составляют чистые убытки из-за завышения реальной стоимости товара.

Дело квалифицировано по строгой части 5 статьи 191 Уголовного кодекса Украины, регламентирующей наказание за растрату материальных активов в особо крупных размерах .

Напомним, портал "Комментарии" писал , что на обеспечении потребностей ВСУ нередко разоблачали различные коррупционные схемы. В Раде рассказали о масштабном хищении средств. Народный депутат Владимир Арьев заявил, что злоупотребления на закупке дронов за государственные средства превышают 10 млрд. грн. Политик рассказал об информации, полученной от Счетной палаты о том, что происходило в 2024 году с закупками БПЛА.



