«Заработок на могильных крестах»: экс-заммэра и бизнесменов подозревают в масштабной растрате

Правоохранители разоблачили незаконную деятельность, связанную с распределением финансов на обустройство военного мемориального комплекса в городе Ирпень. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Офиса Генерального прокурора Украины.

Задержанный подозреваемый, фото: Офис генпрокурора

Официальные обвинения предъявлены трем лицам. Среди них бывший заместитель председателя Ирпенского городского совета, уполномоченный представитель частного предприятия и специалист, отвечавший за проведение публичных торгов.

Следствие считает, что представители муниципалитета вступили в противоправный сговор с бизнесом. Они провели закупку по искусственно созданным правилам. В итоге договор был подписан с единственным безальтернативным участником.

Для оформления мемориала фирма поставила 75 единиц надгробий. Анализ финансовой документации обнаружил, что закупленные за границей примерно по 12 тыс. грн за штуку изделия реализовали местным властям уже почти по 80 тыс. грн.

В общей сложности на реализацию этого контракта из бюджетных ресурсов перечислили около 6 млн грн. Аудиторы и следователи утверждают, что из этой суммы более 2,8 млн грн составляют чистые убытки из-за завышения реальной стоимости товара.

Дело квалифицировано по строгой части 5 статьи 191 Уголовного кодекса Украины, регламентирующей наказание за растрату материальных активов в особо крупных размерах .

