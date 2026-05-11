Замість боротьби з «бусифікацією» — нові схеми: у Раді рознесли ідею цифровізації ТЦК

Народний депутат Максим Бужанський жорстко прокоментував оприлюднені в медіа плани Міністерства оборони щодо реформування ТЦК. На його думку, запропоновані зміни не розв’язують наявних проблем, а лише намагаються змінити виконавців примусових заходів.

Фото: колаж порталу "Коментарі"

Парламентар зазначив, що за завісою розмов про діджиталізацію ховається проста і небезпечна ідея: залучити правоохоронців до затримання громадян, які не вчиняли правопорушень.

"Геніальна ідея зробити крайн ьо ю поліцію та поламати всю систему забезпечення безпеки в країні, але вона не злетить", — підкреслив депутат, додавши, що це призведе до тотальної ненависті суспільства до поліції.

Бужанський акцентував, що проект ігнорує аналіз уже чинного закону про мобілізацію та причини його невиконання. Натомість, за словами нардепа, пропонується "лотерея", де за гроші все одно можна буде знайти вихід із ТЦК, що зрештою призведе до нових випадків СЗЧ.

Депутат також обурився способом комунікації міністерства, яке замість фахового обговорення в комітетах вдалося до "зливу" інформації в пресу.

"Намагатися піарити "проект реформи", зливаючи його УП замість того, щоб прийти до профільних комітетів та обговорити з депутатами, це свідомо провальна ідея", — заявив він.

Окрему увагу політик приділив питанню методів мобілізації. Він нагадав, що доручення Президента щодо припинення жорстких методів затримання на вулицях залишається невиконаним:

"Час іде, і даний Президентом ще в січні завдання припинити нещадну бусифікацію, досі не виконано і тр е ш триває".

На завершення Бужанський спрогнозував, що ініціатива не знайде підтримки ні в правоохоронному комітеті, ні в сесійній залі парламенту.

Зазначимо, що в Україні шукають різні способи ухилення від мобілізації. Так, правоохоронці викрили університет у Запоріжжі, де "займалися науковою діяльністю" понад 3 тисячі аспірантів. Скільки на цьому заробив ректор із донькою – читайте за посиланням.