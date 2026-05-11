logo_ukra

BTC/USD

80761

ETH/USD

2331.34

USD/UAH

43.86

EUR/UAH

51.6

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Скандали Замість боротьби з «бусифікацією» — нові схеми: у Раді рознесли ідею цифровізації ТЦК
commentss НОВИНИ Всі новини

Замість боротьби з «бусифікацією» — нові схеми: у Раді рознесли ідею цифровізації ТЦК

«Проект не має шансів»: нардеп Максим Бужанський назвав реформу ТЦК спробою перекласти відповідальність на поліцію

11 травня 2026, 11:57
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Народний депутат Максим Бужанський жорстко прокоментував оприлюднені в медіа плани Міністерства оборони щодо реформування ТЦК. На його думку, запропоновані зміни не розв’язують наявних проблем, а лише намагаються змінити виконавців примусових заходів.

Замість боротьби з «бусифікацією» — нові схеми: у Раді рознесли ідею цифровізації ТЦК

Фото: колаж порталу "Коментарі"

Парламентар зазначив, що за завісою розмов про діджиталізацію ховається проста і небезпечна ідея: залучити правоохоронців до затримання громадян, які не вчиняли правопорушень.

"Геніальна ідея зробити крайньою поліцію та поламати всю систему забезпечення безпеки в країні, але вона не злетить", — підкреслив депутат, додавши, що це призведе до тотальної ненависті суспільства до поліції.

Бужанський акцентував, що проект ігнорує аналіз уже чинного закону про мобілізацію та причини його невиконання. Натомість, за словами нардепа, пропонується "лотерея", де за гроші все одно можна буде знайти вихід із ТЦК, що зрештою призведе до нових випадків СЗЧ.

Депутат також обурився способом комунікації міністерства, яке замість фахового обговорення в комітетах вдалося до "зливу" інформації в пресу.

"Намагатися піарити "проект реформи", зливаючи його УП замість того, щоб прийти до профільних комітетів та обговорити з депутатами, це свідомо провальна ідея", — заявив він.

Окрему увагу політик приділив питанню методів мобілізації. Він нагадав, що доручення Президента щодо припинення жорстких методів затримання на вулицях залишається невиконаним:

"Час іде, і даний Президентом ще в січні завдання припинити нещадну бусифікацію, досі не виконано і треш триває".

На завершення Бужанський спрогнозував, що ініціатива не знайде підтримки ні в правоохоронному комітеті, ні в сесійній залі парламенту.

Зазначимо, що в Україні шукають різні способи ухилення від мобілізації. Так, правоохоронці викрили університет у Запоріжжі, де "займалися науковою діяльністю" понад 3 тисячі аспірантів. Скільки на цьому заробив ректор із донькою – читайте за посиланням.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини