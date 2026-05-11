Вместо борьбы с «бусификацией» — новые схемы: в Раде разнесли идею цифровизации ТЦК

Недилько Ксения
Народный депутат Максим Бужанский жестко прокомментировал обнародованные в медиа планы Министерства обороны по реформированию ТЦК. По его мнению, предложенные изменения не решают существующие проблемы, а лишь пытаются изменить исполнителей принудительных мер.
Парламентарий отметил, что за занавесом разговоров о диджитализации скрывается простая и опасная идея: привлечь правоохранителей к задержанию граждан, не совершавших правонарушений.
Бужанский акцентировал, что проект игнорирует анализ действующего закона о мобилизации и причины его невыполнения. По словам нардепа, предлагается "лотерея", где за деньги все равно можно будет найти выход из ТЦК, что в конечном итоге приведет к новым случаям СЗЧ.
Депутат также возмутился способом коммуникации министерства, которое вместо профессионального обсуждения в комитетах прибегло к "сливу" информации в прессу.
Особое внимание политик уделил вопросу методов мобилизации. Он напомнил, что поручение Президента о прекращении жестких методов задержания на улицах остается невыполненным:
В завершение Бужанский спрогнозировал, что инициатива не найдет поддержки ни в правоохранительном комитете, ни в сессионном зале парламента.
