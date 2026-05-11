Вместо борьбы с «бусификацией» — новые схемы: в Раде разнесли идею цифровизации ТЦК

Народный депутат Максим Бужанский жестко прокомментировал обнародованные в медиа планы Министерства обороны по реформированию ТЦК. По его мнению, предложенные изменения не решают существующие проблемы, а лишь пытаются изменить исполнителей принудительных мер.

Парламентарий отметил, что за занавесом разговоров о диджитализации скрывается простая и опасная идея: привлечь правоохранителей к задержанию граждан, не совершавших правонарушений.

"Гениальная идея сделать крайней полицию и поломать всю систему обеспечения безопасности в стране, но она не взлетит", — подчеркнул депутат, добавив, что это приведет к тотальной ненависти общества к полиции.

Бужанский акцентировал, что проект игнорирует анализ действующего закона о мобилизации и причины его невыполнения. По словам нардепа, предлагается "лотерея", где за деньги все равно можно будет найти выход из ТЦК, что в конечном итоге приведет к новым случаям СЗЧ.

Депутат также возмутился способом коммуникации министерства, которое вместо профессионального обсуждения в комитетах прибегло к "сливу" информации в прессу.

"Пытаться пиарить "проект реформы", сливая его УП вместо того, чтобы прийти в профильные комитеты и обсудить с депутатами, это заведомо провальная идея" , — заявил он.

Особое внимание политик уделил вопросу методов мобилизации. Он напомнил, что поручение Президента о прекращении жестких методов задержания на улицах остается невыполненным:

"Время идет, и данное Президентом еще в январе задание прекратить беспощадную бусификацию, до сих пор не выполнено и треш продолжается ".

В завершение Бужанский спрогнозировал, что инициатива не найдет поддержки ни в правоохранительном комитете, ни в сессионном зале парламента.

