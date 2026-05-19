«Залишіть жінок у спокої»: у Раді жорстко відповіли Офісу Президента

В Україні спалахнула дискусія навколо ініціативи Офісу Президента щодо обов'язкового військового досвіду для кандидатів на державні посади. Заступник керівника ОП Павло Паліса заявив, що прагне бачити в армії бодай упродовж одного року "і чоловіків, і жінок, які претендують на зарплату з державного бюджету".

Фото: колаж порталу "Коментарі"

Ця заява викликала різку критику у Верховній Раді. Народний депутат Максим Бужанський закликав посадовців Банкової повернутися до своїх безпосередніх обов'язків, а не переключатися на глобальні теми. Політик наголосив, що державний сектор наразі й так переживає глибоку кадрову кризу, оскільки через електронне декларування, статус ПЕП, постійне суспільне цькування та низькі оклади на базових посадах "з держслужби люди біжать натовпом".

Парламентар назвав абсурдною ідею додавати вимогу військової служби для тих, хто погоджується працювати в надскладних умовах. Зокрема, він згадав про жінок, які готові ставати "районним інспектором Пенсійного Фонду в розстрілюваних Сумах чи Харкові". Бужанський закликав авторів ініціативи "залишити, нарешті, в спокої жінок" та припинити спроби "заткнути ними дыры в мобилизации". Наостанок нардеп запевнив, що подібні правила не мають жодних шансів на ухвалення, оскільки Верховна Рада "таке не підтримає ніколи, навіть слухати не стане".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Кабінет Міністрів України ухвалив рішення суттєво лібералізувати правила перетину державного кордону в умовах воєнного стану. Відтепер скасовуються попередні нормативні заборони, які обмежували виїзд для певних категорій громадян жіночої статі, повідомляє прем’єр-міністр Юлія Свириденко.