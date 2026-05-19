«Оставьте женщин в покое»: в Раде жестко ответили Офису Президента

В Украине вспыхнула дискуссия вокруг инициативы Офиса Президента об обязательном военном опыте для кандидатов на государственные должности. Заместитель руководителя ОП Павел Палиса заявил, что стремится видеть в армии хотя бы в течение одного года "и мужчин и женщин, претендующих на зарплату из государственного бюджета".

Фото: коллаж портала "Комментарии"

Это заявление вызвало резкую критику в Верховной Раде. Народный депутат Максим Бужанский призвал должностных лиц Банковой вернуться к своим непосредственным обязанностям, а не переключаться на глобальные темы. Политик подчеркнул, что государственный сектор пока и так переживает глубокий кадровый кризис, поскольку из-за электронного декларирования, статуса ПЭП, постоянной общественной травли и низких окладов на базовых должностях "из госслужбы люди бегут толпой".

Парламентарий назвал абсурдной идею добавлять требование военной службы для тех, кто соглашается работать в сверхсложных условиях. В частности, он упомянул о женщинах, готовых становиться "районным инспектором Пенсионного Фонда в расстреливаемых Сумах или Харькове". Бужанский призвал авторов инициативы "оставить, наконец, в покое женщин" и пресечь попытки "заткнуть ими дыры в мобилизации". В заключение нардеп заверил, что подобные правила не имеют никаких шансов на принятие, поскольку Верховная Рада "такое не поддержит никогда, даже слушать не станет".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Кабинет Министров Украины принял решение существенно либерализовать правила пересечения государственной границы в условиях военного положения. Теперь отменяются предварительные нормативные запреты, которые ограничивали выезд для определенных категорий граждан женского пола, сообщает премьер-министр Юлия Свириденко.