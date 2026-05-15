Нові правила виїзду за кордон: Кабмін знімає всі обмеження для деяких категорій

Кабінет Міністрів України ухвалив рішення суттєво лібералізувати правила перетину державного кордону в умовах воєнного стану. Відтепер скасовуються попередні нормативні заборони, які обмежували виїзд для певних категорій громадян жіночої статі, повідомляє прем’єр-міністр Юлія Свириденко.

Ілюстративне фото

Згідно з новими правилами, "уряд скасовує обмеження на перетин кордону для всіх жінок без винятків". Це рішення повністю зрівнює у правах на вільне пересування всіх громадянок, "незалежно від займаних посад в органах державної влади, місцевого самоврядування, державних підприємствах та судах".

Раніше чиновниці, депутатки місцевих рад, судді та керівниці держкомпаній могли залишати межі країни лише у чітко визначених випадках, як-от службове відрядження, лікування або відвідування неповнолітніх дітей. Тепер ці вимоги повністю скасовано, що значно спростить процедуру виїзду для тисяч українських жінок-посадовців.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Європейський Союз має намір ще на дванадцять місяців пролонгувати дію механізму тимчасового захисту для громадян України, змістивши кінцевий термін до березня 2028 року. Про відповідні наміри офіційно повідомила спеціальна посланниця ЄС з питань українців Ільва Йоганссон. Наразі офіційні привілеї та пільги є чинними до 4 березня 2027 року.

