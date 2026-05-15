У Євросоюзі визначили терміни дії довгострокових пільг для громадян України

Європейський Союз має намір ще на дванадцять місяців пролонгувати дію механізму тимчасового захисту для громадян України, змістивши кінцевий термін до березня 2028 року. Про відповідні наміри офіційно повідомила спеціальна посланниця ЄС з питань українців Ільва Йоганссон. Наразі офіційні привілеї та пільги є чинними до 4 березня 2027 року.

Таке рішення європейських інституцій зумовлене тим, що бойові дії в Україні тривають, політична угода про мир наразі відсутня, а понад 4 мільйони українських шукачів притулку потребують стабільності та умов для довгострокового планування свого життя в межах блоку. Найближчим часом Європейська комісія офіційно оприлюднить цю пропозицію, після чого її мають затвердити всі держави-члени об'єднання.

Наявний статус тимчасового захисту гарантує українцям базовий соціальний пакет, легальне перебування на території ЄС, безперешкодне працевлаштування та навчання дітей, а також доступ до медичних послуг та житла. Водночас у Брюсселі наголошують, що біженцям варто поступово оформлювати інші юридичні підстави для проживання в Європі, оскільки "після 2028 року продовження малоймовірне".

