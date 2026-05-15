Біженці У Євросоюзі визначили терміни дії довгострокових пільг для громадян України
У Євросоюзі визначили терміни дії довгострокових пільг для громадян України

Тимчасовий захист для українців у ЄС: статус планують продовжити до березня 2028 року

15 травня 2026, 17:18
Недилько Ксения

Європейський Союз має намір ще на дванадцять місяців пролонгувати дію механізму тимчасового захисту для громадян України, змістивши кінцевий термін до березня 2028 року. Про відповідні наміри офіційно повідомила спеціальна посланниця ЄС з питань українців Ільва Йоганссон. Наразі офіційні привілеї та пільги є чинними до 4 березня 2027 року.

Таке рішення європейських інституцій зумовлене тим, що бойові дії в Україні тривають, політична угода про мир наразі відсутня, а понад 4 мільйони українських шукачів притулку потребують стабільності та умов для довгострокового планування свого життя в межах блоку. Найближчим часом Європейська комісія офіційно оприлюднить цю пропозицію, після чого її мають затвердити всі держави-члени об'єднання.

Наявний статус тимчасового захисту гарантує українцям базовий соціальний пакет, легальне перебування на території ЄС, безперешкодне працевлаштування та навчання дітей, а також доступ до медичних послуг та житла. Водночас у Брюсселі наголошують, що біженцям варто поступово оформлювати інші юридичні підстави для проживання в Європі, оскільки "після 2028 року продовження малоймовірне".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що за останні 3-4 місяці кількість груп оповіщення в Києві зросла на 40%, як і штатна кількість людей у них. Це відбувається тому, що є вимога підсилення мобілізаційних заходів. Відповідну заяву зробив т.в.о. заступника начальника Київського міського ТЦК Валерій Кравченко на засіданні депутатської ТСК, яку транслював нардеп Олексій Гончаренко.



