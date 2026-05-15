В Евросоюзе определили сроки действия долгосрочных льгот для граждан Украины

Европейский Союз намерен еще на двенадцать месяцев пролонгировать действие механизма временной защиты граждан Украины, сместив конечный срок до марта 2028 года. О соответствующих намерениях официально сообщила специальная посланница ЕС по украинцам Ильва Йоганссон. Пока официальные привилегии и льготы действуют до 4 марта 2027 года.

Такое решение европейских институций обусловлено тем, что боевые действия в Украине продолжаются, политическое соглашение о мире пока отсутствует, а более 4 миллионов украинских искателей убежища нуждаются в стабильности и условиях для долгосрочного планирования своей жизни в рамках блока. В ближайшее время Европейская комиссия официально обнародует это предложение, после чего его должны утвердить все государства-члены объединения.

Имеющийся статус временной защиты гарантирует украинцам базовый социальный пакет, легальное пребывание на территории ЕС, беспрепятственное трудоустройство и обучение детей, а также доступ к медицинским услугам и жилью. В то же время в Брюсселе отмечают, что беженцам следует постепенно оформлять другие юридические основания для проживания в Европе, поскольку "после 2028 года продолжение маловероятно" .

