logo

BTC/USD

79242

ETH/USD

2215.01

USD/UAH

44.07

EUR/UAH

51.26

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Беженцы В Евросоюзе определили сроки действия долгосрочных льгот для граждан Украины
commentss НОВОСТИ Все новости

В Евросоюзе определили сроки действия долгосрочных льгот для граждан Украины

Временная защита для украинцев в ЕС: статус планируют продлить до марта 2028 года

15 мая 2026, 17:18
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Европейский Союз намерен еще на двенадцать месяцев пролонгировать действие механизма временной защиты граждан Украины, сместив конечный срок до марта 2028 года. О соответствующих намерениях официально сообщила специальная посланница ЕС по украинцам Ильва Йоганссон. Пока официальные привилегии и льготы действуют до 4 марта 2027 года.

В Евросоюзе определили сроки действия долгосрочных льгот для граждан Украины

Иллюстративное фото

Такое решение европейских институций обусловлено тем, что боевые действия в Украине продолжаются, политическое соглашение о мире пока отсутствует, а более 4 миллионов украинских искателей убежища нуждаются в стабильности и условиях для долгосрочного планирования своей жизни в рамках блока. В ближайшее время Европейская комиссия официально обнародует это предложение, после чего его должны утвердить все государства-члены объединения.

Имеющийся статус временной защиты гарантирует украинцам базовый социальный пакет, легальное пребывание на территории ЕС, беспрепятственное трудоустройство и обучение детей, а также доступ к медицинским услугам и жилью. В то же время в Брюсселе отмечают, что беженцам следует постепенно оформлять другие юридические основания для проживания в Европе, поскольку "после 2028 года продолжение маловероятно" .

Напомним , портал "Комментарии" писал , что за последние 3-4 месяца количество групп оповещения в Киеве выросло на 40%, как и штатное количество людей у них. Это происходит потому, что есть требование усиления мобилизационных мер. Соответствующее заявление сделал и.о. заместителя начальника Киевского городского ТЦК Валерий Кравченко на заседании депутатской ВСК, которую транслировал нардеп Алексей Гончаренко.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости