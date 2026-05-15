Новые правила выезда за границу: Кабмин снимает все ограничения для некоторых категорий

Кабинет Министров Украины принял решение существенно либерализовать правила пересечения государственной границы в условиях военного положения. Отныне отменяются предварительные нормативные запреты, которые ограничивали выезд для определенных категорий граждан женского пола , сообщает премьер-министр Юлия Свириденко.

Согласно новым правилам, "правительство отменяет ограничения на пересечение границы для всех женщин без исключений" . Это решение полностью уравнивает в правах на свободное передвижение всех гражданок, "независимо от занимаемых должностей в органах государственной власти, местного самоуправления, государственных предприятиях и судах" .

Ранее чиновницы, депутаты местных советов, судьи и руководители госкомпаний могли покидать пределы страны только в четко определенных случаях, таких как служебная командировка, лечение или посещение несовершеннолетних детей. Теперь эти требования полностью отменены, что значительно упростит процедуру выезда для тысяч украинских женщин-чиновников.

