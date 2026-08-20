Захисту від «бусифікації» немає: Бужанський заявив, що бронь не врятує ексміністра Федорова

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Недилько Ксения
В ухиленні від реформування системи територіальних центрів комплектування звинуватили ексочільника Міноборони Михайла Федорова, через що в країні досі заблоковане ухвалення закону про кримінальну відповідальність військкомів за неправомірну примусову мобілізацію заброньованих громадян.
Максим Бужанський. Фото з відкритих джерел
В українському парламенті спалахнув новий публічний конфлікт навколо методів проведення мобілізаційної кампанії та відповідальності представників військкоматів за свавілля на вулицях. Народний депутат Максим Бужанський різко розкритикував діяльність колишнього міністра оборони Михайла Федорова, натякнувши на його особисту вразливість перед нинішньою системою.
За словами народного обранця, аби зупинити хвилю незаконних примусових дій з боку представників військкоматів, депутатський корпус розробив та успішно затвердив у першому читанні законопроєкт №12442, який передбачає суворе покарання для працівників ТЦК за неправомірний призов осіб, які мають офіційний імунітет.
Оскільки обіцяного урядового проєкту системних змін у роботі центрів комплектування досі немає, важливий обмежувальний закон залишається "на паузі". Завершуючи свій допис, нардеп звернувся безпосередньо до екскерівника Міноборони, попередивши його про можливі неприємні наслідки затягування цього процесу:
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що 18 липня ексміністр оборони Михайло Федоров оформив бронювання від мобілізації, оскільки був усунений з посади, повідомив нардеп Олексій Гончаренко.