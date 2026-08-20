Захисту від «бусифікації» немає: Бужанський заявив, що бронь не врятує ексміністра Федорова

В ухиленні від реформування системи територіальних центрів комплектування звинуватили ексочільника Міноборони Михайла Федорова, через що в країні досі заблоковане ухвалення закону про кримінальну відповідальність військкомів за неправомірну примусову мобілізацію заброньованих громадян.

Максим Бужанський. Фото з відкритих джерел

В українському парламенті спалахнув новий публічний конфлікт навколо методів проведення мобілізаційної кампанії та відповідальності представників військкоматів за свавілля на вулицях. Народний депутат Максим Бужанський різко розкритикував діяльність колишнього міністра оборони Михайла Федорова, натякнувши на його особисту вразливість перед нинішньою системою.

"Є погана новина для Михайла Федорова, брон ь не допоможе, — іронічно зауважив парламентар, порушуючи болючу для суспільства тему жорстких затримань військовозобов'язаних, — одна з проблем бусифікації у тому, що хапають усіх підряд, незаконно не дивлячись на бронь".

За словами народного обранця, аби зупинити хвилю незаконних примусових дій з боку представників військкоматів, депутатський корпус розробив та успішно затвердив у першому читанні законопроєкт №12442, який передбачає суворе покарання для працівників ТЦК за неправомірний призов осіб, які мають офіційний імунітет.

"Для припинення чого ми написали, внесли та ухвалили у першому читанні законопроект 12442 про відповідальність ТЦК за незаконну мобілізацію, — пояснив Бужанський тривалу затримку із фінальним ухваленням документа, — але сім місяців не могли проголосувати друге читання, бо були змушені чекати на проект реформи ТЦК від Федорова".

Оскільки обіцяного урядового проєкту системних змін у роботі центрів комплектування досі немає, важливий обмежувальний закон залишається "на паузі". Завершуючи свій допис, нардеп звернувся безпосередньо до екскерівника Міноборони, попередивши його про можливі неприємні наслідки затягування цього процесу:

"Михайло, якщо раптом запакують не дивлячись на бронь, не спробуйте, намагалися заздалегідь про вас подбати, як знали, що не в морську піхоту рвонете, але ні".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що 18 липня ексміністр оборони Михайло Федоров оформив бронювання від мобілізації, оскільки був усунений з посади, повідомив нардеп Олексій Гончаренко.