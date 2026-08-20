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Нардеп Гончаренко знайшов у Михайла Федорова бронювання від служби у ЗСУ

Ексміністр оборони не спішить воювати, тому вже встиг отримати бронювання від мобілізації

20 серпня 2026, 14:12
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Недилько Ксения

Ексміністр оборони Михайло Федоров 18 липня отримав у благодійному фонді бронювання від служби у війську. Про це повідомив голова парламентської тимчасової слідчої комісії з питань розслідування можливих порушень законодавства у сфері оборони, народний депутат Олексій Гончаренко.

Нардеп Гончаренко знайшов у Михайла Федорова бронювання від служби у ЗСУ

Михайло Федоров

"Заброньований ексміністр оборони Михайло Федоров в благодійному фонді "Східна Європа". Бронь отримав 18 липня. Місяць назад. А як же піхотно-штурмовий контракт на 14 місяців? З найбільшою в світі зарплатою штурмовика? Чому ця опція виявилась гіршою за бронювання в благодійному фонді?", — написав Гончаренко в себе на сторінці.

Як повідомлялося, однією з ініціатив Федорова в Міноборони була реформа мобілізації. На той час міністр запропонував нову концепцію мобілізації — короткострокові контракти, які б дозволили побороти СЗЧ, штучне бронювання та інших способів уникнення служби військовозобов’язаними громадянами України.

Як відомо, фонд "Східна Європа", входить до орбіти Джорджа Сороса і неодноразово потрапляв в поле зору ЗМІ через щорічне освоєння мільярдів гривень.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що раніше народний депутат Олексій Гончаренко прокоментував нещодавній виступ ексочільника оборонного відомства Михайла Федорова, який після тривалих мітингів у країні порушив питання корупції, майбутніх виборів під час тривалої війни та голосування військових і біженців.

"Вчора Федоров вийшов з заявою, виявляється в нас дуже погана і корумпована система", — іронізує народний обранець, наголошуючи, що заявляє про цю проблему вже восьмий рік поспіль. Депутат піддав сумніву щирість колишнього урядовця, нагадавши про його попередні високі посади та роботу очільником діджитал-напряму в команді Президента.



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