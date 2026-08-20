Нардеп Гончаренко нашел у Михаила Федорова бронирование от службы в ВСУ

Экс-министр обороны Михаил Федоров 18 июля получил в благотворительном фонде бронирование от службы в армии. Об этом сообщил глава парламентской временной следственной комиссии по вопросам расследования возможных нарушений законодательства в сфере обороны, народный депутат Алексей Гончаренко.

Михаил Федоров

"Забронированный экс-министр обороны Михаил Фёдоров в благотворительном фонде "Восточная Европа". Бронь получил 18 июля. Месяц назад. А как же пехотно-штурмовой контракт на 14 месяцев? С самой большой в мире зарплатой штурмовика? Почему эта опция оказалась хуже бронирования в благотворительном фонде?", — написал Гончаренко у себя на странице.

Как сообщалось, одной из инициатив Федорова в Минобороны была реформа мобилизации. В то время министр предложил новую концепцию мобилизации — краткосрочные контракты, позволяющие побороть СЗЧ, искусственное бронирование и другие способы избежания службы военнообязанными гражданами Украины.

Как известно, фонд "Восточная Европа" входит в орбиту Джорджа Сороса и неоднократно попадал в поле зрения СМИ из-за ежегодного освоения миллиардов гривен.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что ранее народный депутат Алексей Гончаренко прокомментировал недавнее выступление экс-главы оборонного ведомства Михаила Федорова, который после длительных митингов в стране поднял вопросы коррупции, предстоящих выборов во время длительной войны и голосования военных и беженцев.

"Вчера Федоров вышел с заявлением, оказывается у нас очень плохая и коррумпированная система", — иронизирует народный избранник, отмечая, что заявляет об этой проблеме уже восьмой год подряд. Депутат подверг сомнению искренность бывшего чиновника, напомнив о его предыдущих высоких должностях и работе руководителем диджитал-направления в команде Президента.