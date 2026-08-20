Защиты от «бусификации» нет: Бужанский заявил, что бронь не спасет экс-министра Федорова

В уклонении от реформирования системы территориальных центров комплектования обвинили экс-главы Минобороны Михаила Федорова, из-за чего в стране до сих пор заблокировано принятие закона об уголовной ответственности военнослужащих за неправомерную принудительную мобилизацию забронированных граждан.

Максим Бужанский. Фото из открытых источников

В украинском парламенте разразился новый публичный конфликт вокруг методов проведения мобилизационной кампании и ответственности представителей военкоматов за произвол на улицах. Народный депутат Максим Бужанский подверг резкой критике деятельность бывшего министра обороны Михаила Федорова, намекнув на его личную уязвимость перед нынешней системой.

"Есть плохая новость для Михаила Федорова, бронь не поможет, — иронически заметил парламентарий, поднимая болезненную для общества тему жестких задержаний военнообязанных, — одна из проблем бусификации в том, что хватают всех подряд, незаконно не смотря на бронь".

По словам народного избранника, чтобы остановить волну незаконных принудительных действий со стороны представителей военкоматов, депутатский корпус разработал и успешно утвердил в первом чтении законопроект №12442, предусматривающий суровое наказание для работников ТЦК за неправомерный призыв лиц, обладающих официальным иммунитетом.

"Для прекращения чего мы написали, внесли и приняли в первом чтении законопроект 12442 об ответственности ТЦК за незаконную мобилизацию, — объяснил Бужанский длительную задержку с финальным принятием документа, — но семь месяцев не могли проголосовать второе чтение, потому что были вынуждены ждать проекта реформы ТЦК от Федорова".

Поскольку обещанного правительственного проекта системных изменений в работе центров комплектования пока нет, важный ограничительный закон остается "на паузе". Завершая свое сообщение, нардеп обратился непосредственно к экс-руководителю Минобороны, предупредив его о возможных неприятных последствиях затягивания этого процесса:

"Михаил, если вдруг запакуют не смотря на бронь, не взыщите, пытались заранее о вас позаботиться, как знали, что не в морскую пехоту рванете, но нет".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что 18 июля экс-министр обороны Михаил Федоров оформил бронирование от мобилизации, поскольку был отстранен от должности, сообщил нардеп Алексей Гончаренко.