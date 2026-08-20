Защиты от «бусификации» нет: Бужанский заявил, что бронь не спасет экс-министра Федорова

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Недилько Ксения
В уклонении от реформирования системы территориальных центров комплектования обвинили экс-главы Минобороны Михаила Федорова, из-за чего в стране до сих пор заблокировано принятие закона об уголовной ответственности военнослужащих за неправомерную принудительную мобилизацию забронированных граждан.
Максим Бужанский. Фото из открытых источников
В украинском парламенте разразился новый публичный конфликт вокруг методов проведения мобилизационной кампании и ответственности представителей военкоматов за произвол на улицах. Народный депутат Максим Бужанский подверг резкой критике деятельность бывшего министра обороны Михаила Федорова, намекнув на его личную уязвимость перед нынешней системой.
По словам народного избранника, чтобы остановить волну незаконных принудительных действий со стороны представителей военкоматов, депутатский корпус разработал и успешно утвердил в первом чтении законопроект №12442, предусматривающий суровое наказание для работников ТЦК за неправомерный призыв лиц, обладающих официальным иммунитетом.
Поскольку обещанного правительственного проекта системных изменений в работе центров комплектования пока нет, важный ограничительный закон остается "на паузе". Завершая свое сообщение, нардеп обратился непосредственно к экс-руководителю Минобороны, предупредив его о возможных неприятных последствиях затягивания этого процесса:
Напомним, портал "Комментарии" писал , что 18 июля экс-министр обороны Михаил Федоров оформил бронирование от мобилизации, поскольку был отстранен от должности, сообщил нардеп Алексей Гончаренко.