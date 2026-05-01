Загинула матір полоненого «Азовця»: Асоціація зробила гучну заяву

Рубрики
МЕНЮ
Ткачова Марія
Асоціація родин захисників "Азовсталі" висловила співчуття у зв’язку зі смертю Тетяни Потапової — матері полоненого оборонця Маріуполя та "Азовсталі".
Асоціація родин захисників «Азовсталі» про загибель матері
Жінка померла 28 квітня у реанімації внаслідок тяжких травм, отриманих під час дорожньо-транспортної пригоди у Харкові, що сталася раніше цього року.
У заяві підкреслюється, що ця втрата стала глибоким ударом не лише для родини, а й для всієї спільноти родин полонених, які щодня живуть у стані очікування та боротьби за своїх близьких.
Асоціація закликала до чесного, прозорого та неупередженого розслідування обставин інциденту. У зверненні наголошується, що відповідальність має бути невідворотною незалежно від посад чи статусів причетних.
Представники родин заявили, що уважно стежитимуть за перебігом справи та очікують справедливого рішення відповідно до закону.
У заяві також підкреслюється, що життя і гідність родин українських захисників не можуть бути знецінені, а забезпечення справедливості є обов’язком держави.