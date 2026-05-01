Загинула матір полоненого «Азовця»: Асоціація зробила гучну заяву

Асоціація родин захисників "Азовсталі" висловила співчуття у зв’язку зі смертю Тетяни Потапової — матері полоненого оборонця Маріуполя та "Азовсталі".

Асоціація родин захисників «Азовсталі» про загибель матері

Жінка померла 28 квітня у реанімації внаслідок тяжких травм, отриманих під час дорожньо-транспортної пригоди у Харкові, що сталася раніше цього року.

У заяві підкреслюється, що ця втрата стала глибоким ударом не лише для родини, а й для всієї спільноти родин полонених, які щодня живуть у стані очікування та боротьби за своїх близьких.

Асоціація закликала до чесного, прозорого та неупередженого розслідування обставин інциденту. У зверненні наголошується, що відповідальність має бути невідворотною незалежно від посад чи статусів причетних.

Представники родин заявили, що уважно стежитимуть за перебігом справи та очікують справедливого рішення відповідно до закону.

У заяві також підкреслюється, що життя і гідність родин українських захисників не можуть бути знецінені, а забезпечення справедливості є обов’язком держави.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Командувач Національної гвардії України Олександр Півненко заявив, що близько 70% особового складу надходить до підрозділів через мобілізацію, тоді як ще 20–30% — через рекрутинг.

За його словами, мобілізація є ключовим інструментом для поповнення війська, і без неї неможливо забезпечити стабільність фронту чи досягти перемоги. Півненко наголосив, що напади на працівників територіальних центрів комплектування є неприпустимими, адже військові діють виключно в межах правового поля, а оцінку таким інцидентам мають давати правоохоронні органи. Він також зазначив, що рівень зацікавленості у рекрутингу значною мірою залежить від командирів, атмосфери в підрозділах та їхньої репутації. За його словами, Нацгвардія намагається забезпечити належні умови служби та ефективно використовувати потенціал кожного військовослужбовця.

