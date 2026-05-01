Погибла мать пленного «Азовца»: Ассоциация сделала громкое заявление

Ткачова Марія
Ассоциация семей защитников "Азовстали" выразила соболезнования в связи со смертью Татьяны Потаповой — матери пленного защитника Мариуполя и "Азовстали".
Ассоциация семей защитников «Азовстали» о гибели матери
Женщина умерла 28 апреля в реанимации в результате тяжелых травм, полученных во время дорожно-транспортного происшествия в Харькове, которое произошло ранее в этом году.
В заявлении подчеркивается, что эта потеря стала глубоким ударом не только для семьи, но и для всего сообщества пленных, ежедневно живущих в состоянии ожидания и борьбы за своих близких.
Ассоциация призвала к честному, прозрачному и беспристрастному расследованию обстоятельств инцидента. В обращении отмечается, что ответственность должна быть неотвратимой независимо от должностей или статусов причастных.
Представители семей заявили, что будут внимательно следить за ходом дела и ожидают справедливого решения в соответствии с законом.
В заявлении также подчеркивается, что жизнь и достоинство семей украинских защитников не могут быть обесценены, а обеспечение справедливости – обязанность государства.