Погибла мать пленного «Азовца»: Ассоциация сделала громкое заявление

Ассоциация семей защитников "Азовстали" выразила соболезнования в связи со смертью Татьяны Потаповой — матери пленного защитника Мариуполя и "Азовстали".

Женщина умерла 28 апреля в реанимации в результате тяжелых травм, полученных во время дорожно-транспортного происшествия в Харькове, которое произошло ранее в этом году.

В заявлении подчеркивается, что эта потеря стала глубоким ударом не только для семьи, но и для всего сообщества пленных, ежедневно живущих в состоянии ожидания и борьбы за своих близких.

Ассоциация призвала к честному, прозрачному и беспристрастному расследованию обстоятельств инцидента. В обращении отмечается, что ответственность должна быть неотвратимой независимо от должностей или статусов причастных.

Представители семей заявили, что будут внимательно следить за ходом дела и ожидают справедливого решения в соответствии с законом.

В заявлении также подчеркивается, что жизнь и достоинство семей украинских защитников не могут быть обесценены, а обеспечение справедливости – обязанность государства.

