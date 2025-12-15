За ким стежили фігуранти справи Міндіча: оприлюднено список журналістів

Рубрики
Народний депутат від "Голосу", голова комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин опублікував список журналістів, за якими стежили фігуранти справи Міндіча.
Національне антикорупційне бюро. Фото: з відкритих джерел
За словами нардепа, він отримав цей список від НАБУ та публікує його з дозволу слідчих.
Марина Ансіфорова, COSA Intelligence Solutions, LIGA.net;
Юрій Бутусов, військовий та головний редактор Цензор.net;
Станіслав Речинський, головний редактор ОРД;
Володимир Федорін, головний редактор головний редактор Forbes Ukraine;
Ольга Чайка, редакторка Forbes Україна;
Юрій Ніколов, співзасновник проекту NashiGroshi;
Андрій Куликов, голова Комісії з журналістської етики.
Окрім того, фігуранти розслідування збирали дані на вже покійних медійників — засновника "Дзеркала тижня" Володимира Мостового та журналіста-розслідувача Олексу Шалайського.
"Список я отримав від НАБУ. Це ймовірне втручання в приватне життя, кримінальна стаття (ст. 182 ККУ). Але є нюанс. Згідно з КПК, провадження можуть відкрити лише якщо потерпілі звернуться особисто. Мого депутатського звернення недостатньо", — зазначив нардеп.
Юрчишин закликає названих журналістів особисто звернутися із заявами до поліції та обіцяє підтримку від себе й парламентського комітету з питань свободи слова.
"Дякую НАБУ за роботу. Робити свою роботу в супереч, а не завдяки — вже вартує подяки. Кожен злочин проти медіа має бути зафіксований та розслідуваний, а всі причетні мають понести відповідальність", — додав нардеп.
Раніше портал "Коментарі" писав, що дружину Тімура Міндіча, підозрюваного у створенні масштабної корупційної схеми та привласненні понад 100 мільйонів доларів, підозрюють у продажі фальсифікованих товарів під виглядом продукції світових люксових брендів.