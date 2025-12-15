За ким стежили фігуранти справи Міндіча: оприлюднено список журналістів

Народний депутат від "Голосу", голова комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин опублікував список журналістів, за якими стежили фігуранти справи Міндіча.

За словами нардепа, він отримав цей список від НАБУ та публікує його з дозволу слідчих.

Список тих, за ким незаконно стежили фігуранти "Міндічгейту":

Марина Ансіфорова, COSA Intelligence Solutions, LIGA.net;

Юрій Бутусов, військовий та головний редактор Цензор.net;

Станіслав Речинський, головний редактор ОРД;

Володимир Федорін, головний редактор головний редактор Forbes Ukraine;

Ольга Чайка, редакторка Forbes Україна;

Юрій Ніколов, співзасновник проекту NashiGroshi;

Андрій Куликов, голова Комісії з журналістської етики.

Окрім того, фігуранти розслідування збирали дані на вже покійних медійників — засновника "Дзеркала тижня" Володимира Мостового та журналіста-розслідувача Олексу Шалайського.

"Список я отримав від НАБУ. Це ймовірне втручання в приватне життя, кримінальна стаття (ст. 182 ККУ). Але є нюанс. Згідно з КПК, провадження можуть відкрити лише якщо потерпілі звернуться особисто. Мого депутатського звернення недостатньо", — зазначив нардеп.

Юрчишин закликає названих журналістів особисто звернутися із заявами до поліції та обіцяє підтримку від себе й парламентського комітету з питань свободи слова.

"Дякую НАБУ за роботу. Робити свою роботу в супереч, а не завдяки — вже вартує подяки. Кожен злочин проти медіа має бути зафіксований та розслідуваний, а всі причетні мають понести відповідальність", — додав нардеп.

