logo

BTC/USD

86214

ETH/USD

2939.14

USD/UAH

42.25

EUR/UAH

49.65

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Скандалы За кем следили фигуранты дела Миндича: обнародован список журналистов
commentss НОВОСТИ Все новости

За кем следили фигуранты дела Миндича: обнародован список журналистов

Нардеп Ярослав Юрчишин опубликовал список журналистов, на которых собирали информацию фигуранты расследования

15 декабря 2025, 18:25
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Маламура Сергій

Народный депутат от "Голоса", председатель комитета Верховной Рады по свободе слова Ярослав Юрчишин опубликовал список журналистов, за которыми следили фигуранты дела Миндича.

За кем следили фигуранты дела Миндича: обнародован список журналистов

Национальное антикоррупционное бюро. Фото: из открытых источников

По словам нардепа, он получил этот список от НАБУ и публикует его с согласия следователей.

Список тех, за кем незаконно следили фигуранты "Миндичгейта":

Марина Ансифорова, COSA Intelligence Solutions, LIGA.net;

Юрий Бутусов, военный и главный редактор Цензор.net;

Станислав Речинский, главный редактор ОРД;

Владимир Федорин, главный редактор, главный редактор Forbes Ukraine;

Ольга Чайка, редактор Forbes Украина;

Юрий Николов, соучредитель проекта NashiGroshi;

Андрей Куликов, глава Комиссии по журналистской этике.

Кроме того, фигуранты расследования собирали данные на уже покойных медийщиков – основателя "Зеркала недели" Владимира Мостового и журналиста-расследователя Олексу Шалайского.

"Список я получил от НАБУ. Это возможное вмешательство в частную жизнь, уголовная статья (ст. 182 УКУ). Но есть нюанс. Согласно УПК, производство могут открыть только если потерпевшие обратятся лично. Моего депутатского обращения недостаточно", – отметил нардеп.

Юрчишин призывает названных журналистов лично обратиться с заявлениями в полицию и обещает поддержку от себя и парламентского комитета по свободе слова.

"Благодарю НАБУ за работу. Делать свою работу в противоречие, а не благодаря – уже стоит благодарности. Каждое преступление против медиа должно быть зафиксировано и расследовано, а все причастные должны понести ответственность", — добавил нардеп.

Ранее портал "Комментарии" писал, что жену Тимура Миндича, подозреваемого в создании масштабной коррупционной схемы и присвоении более 100 миллионов долларов, подозревают в продаже поддельных товаров под видом продукции мировых люксовых брендов.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/yaroslav.yurchyshyn
Теги:

Новости

Все новости