За кем следили фигуранты дела Миндича: обнародован список журналистов

Народный депутат от "Голоса", председатель комитета Верховной Рады по свободе слова Ярослав Юрчишин опубликовал список журналистов, за которыми следили фигуранты дела Миндича.

Национальное антикоррупционное бюро. Фото: из открытых источников

По словам нардепа, он получил этот список от НАБУ и публикует его с согласия следователей.

Список тех, за кем незаконно следили фигуранты "Миндичгейта":

Марина Ансифорова, COSA Intelligence Solutions, LIGA.net;

Юрий Бутусов, военный и главный редактор Цензор.net;

Станислав Речинский, главный редактор ОРД;

Владимир Федорин, главный редактор, главный редактор Forbes Ukraine;

Ольга Чайка, редактор Forbes Украина;

Юрий Николов, соучредитель проекта NashiGroshi;

Андрей Куликов, глава Комиссии по журналистской этике.

Кроме того, фигуранты расследования собирали данные на уже покойных медийщиков – основателя "Зеркала недели" Владимира Мостового и журналиста-расследователя Олексу Шалайского.

"Список я получил от НАБУ. Это возможное вмешательство в частную жизнь, уголовная статья (ст. 182 УКУ). Но есть нюанс. Согласно УПК, производство могут открыть только если потерпевшие обратятся лично. Моего депутатского обращения недостаточно", – отметил нардеп.

Юрчишин призывает названных журналистов лично обратиться с заявлениями в полицию и обещает поддержку от себя и парламентского комитета по свободе слова.

"Благодарю НАБУ за работу. Делать свою работу в противоречие, а не благодаря – уже стоит благодарности. Каждое преступление против медиа должно быть зафиксировано и расследовано, а все причастные должны понести ответственность", — добавил нардеп.

