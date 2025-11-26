Компанію дружини Міндіча підозрюють у схемах із контрафактом

Цензор.нет публікує матеріал, у якому йдеться про те, що дружину Тімура Міндіча, підозрюваного у створенні масштабної корупційної схеми та привласненні понад 100 мільйонів доларів, підозрюють у продажі фальсифікованих товарів під виглядом продукції світових люксових брендів.

Дружина Міндіча продавала фальшиві люксові речі

За даними видання, Катерина Вебер пропонувала заможним клієнтам сумки та аксесуари, які видавалися за Chanel, Dolce & Gabbana чи інші відомі марки, але фактично були підробками з Китаю. Окремі вироби, які в Україні продавалися за тисячі доларів, нібито закуповувалися за суму в рази меншу.

Катерина Вебер є донькою Алли Вебер — колишньої фешн-директорки московського ЦУМу та віцепрезидентки компанії Mercury, яка десятиліттями працювала з російською елітою. Катерина сама була пов’язана з фешн-індустрією — працювала байєром у московському ЦУМі та Barvikha Luxury Village.

За даними джерел Цензора у НАБУ, навколо компанії Kameron, що належить Вебер, могла працювати розгалужена контрабандна мережа, через яку в Україну звозили “елітні” товари Dolce & Gabbana, Balmain, Saint Laurent та інших брендів. Водночас слідчі розглядають версію, що цю компанію могли використовувати як “ширму” для управління прихованими активами Міндіча та ведення бізнесу за “сірими” схемами — заниження митної вартості, ухилення від податків та імпорт контрафакту.

Також зазначається, що питання про можливу причетність Kameron до торгівлі підробками виникало і раніше. У 2019 році в медіа з’являлися матеріали про можливе підпільне виробництво продукції брендів, які компанія представляла на українському ринку.

За інформацією видання, запроваджені проти Міндіча санкції можуть створити юридичні підстави для закриття або блокування діяльності бутиків Kameron в Україні.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що н ародний депутат Ярослав Железняк повідомив, що під час аналізу бізнес-інтересів наближених до одіозного бізнесмена Міндіча з’явилися нові потенційні дані про їхню діяльність. За його словами, команда продовжує досліджувати всі напрямки, і у процесі перевірок виникла гіпотеза про те, що Міндіч може бути співвласником ще однієї мережі автозаправних станцій, яка останнім часом демонструє стрімке зростання.

