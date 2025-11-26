Компанию жены Миндича подозревают в схемах с контрафактом

Цензор.нет публикует материал, в котором говорится, что жену Тимура Миндича, подозреваемого в создании масштабной коррупционной схемы и присвоении более 100 миллионов долларов, подозревают в продаже фальсифицированных товаров под видом продукции мировых люксовых брендов.

Жена Миндича продавала фальшивые люксовые вещи

По данным издания, Екатерина Вебер предлагала состоятельным клиентам сумки и аксессуары, которые выдавались по Chanel, Dolce & Gabbana или другие известные марки, но фактически были подделками из Китая. Отдельные изделия, которые в Украине продавались за тысячи долларов, якобы закупались за сумму в разы меньше.

Екатерина Вебер является дочерью Аллы Вебер — бывшей фэшн-директора московского ЦУМа и вице-президента компании Mercury, десятилетиями работавшей с российской элитой. Екатерина сама была связана с фэшн-индустрией – работала байером в московском ЦУМе и Barvikha Luxury Village.

По данным источников Цензора в НАБУ, вокруг принадлежащей Вебер компании Kameron могла работать разветвленная контрабандная сеть, через которую в Украину свозили "элитные" товары Dolce & Gabbana, Balmain, Saint Laurent и других брендов. В то же время следователи рассматривают версию, что эту компанию могли использовать как ширму для управления скрытыми активами Миндича и ведения бизнеса по серым схемам — занижение таможенной стоимости, уклонение от налогов и импорт контрафакта.

Также отмечается, что вопрос о возможной причастности Kameron к торговле подделками возник и раньше. В 2019 году в СМИ появлялись материалы о возможном подпольном производстве продукции брендов, которые компания представляла на украинском рынке.

По информации издания, введенные против Миндича санкции могут создать юридические основания для закрытия или блокирования деятельности бутиков Kameron в Украине.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что народный депутат Ярослав Железняк сообщил, что во время анализа бизнес-интересов приближенных к одиозному бизнесмену Миндичу появились новые потенциальные данные об их деятельности. По его словам, команда продолжает исследовать все направления, и в процессе проверок возникла гипотеза о том, что Миндич может быть совладельцем еще одной сети автозаправочных станций, которая в последнее время демонстрирует стремительный рост.

