За допомогою лопати проти газу й палиць: на Рівненщині літній чоловік відбив сусіда від представників ТЦК

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Недилько Ксения
На Рівненщині побутовий інструмент став вирішальним аргументом у конфлікті між місцевими мешканцями та представниками військкомату. У регіональних пабліках та соціальних мережах стрімко поширюється відеоролик, на якому зафіксовано жорстке протистояння під час спроби примусової мобілізації.
Ілюстративне фото
Захищаючи свого односельця, літній господар не побоявся вступити в нерівний бій. У результаті між усіма присутніми спалахнула масштабна бійка. Співробітники ТЦК, своєю чергою, виявилися озброєними спеціальними кийками, якими вони намагалися захиститися від ударів шаленого сусіда.
Попри використання спецзасобів та чисельну перевагу представників ТЦК, пенсіонер виявився сильнішим у цьому протистоянні. Йому вдалося повністю відбити односельця з рук військових, після чого розгублені працівники військкомату були змушені швидко сісти в автомобіль та поїхати.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що в Україні триває мобілізація і поки в уряді напрацьовують реформу ТЦК, представники терцентрі вчиняють порушення за порушенням. Народний депутат Олексій Гончаренко розповів про черговий випадок свавілля ТЦК — представники терцентру, за його словами, увірвалися на птахоферму у Черкаській області.