За допомогою лопати проти газу й палиць: на Рівненщині літній чоловік відбив сусіда від представників ТЦК

На Рівненщині побутовий інструмент став вирішальним аргументом у конфлікті між місцевими мешканцями та представниками військкомату. У регіональних пабліках та соціальних мережах стрімко поширюється відеоролик, на якому зафіксовано жорстке протистояння під час спроби примусової мобілізації.

Ілюстративне фото

"Дід лопатою відбив сусіда від трьох працівників ТЦК", — описують очевидці інцидент, який стався прямо посеред вулиці, коли військові намагалися силою затримати чоловіка.

Захищаючи свого односельця, літній господар не побоявся вступити в нерівний бій. У результаті між усіма присутніми спалахнула масштабна бійка. Співробітники ТЦК, своєю чергою, виявилися озброєними спеціальними кийками, якими вони намагалися захиститися від ударів шаленого сусіда.

"А також застосували сльозогінний газ", — додають автори публікації, описуючи засоби, які військкоми використали у спробах вгамувати нападника з лопатою.

Попри використання спецзасобів та чисельну перевагу представників ТЦК, пенсіонер виявився сильнішим у цьому протистоянні. Йому вдалося повністю відбити односельця з рук військових, після чого розгублені працівники військкомату були змушені швидко сісти в автомобіль та поїхати.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав , що в Україні триває мобілізація і поки в уряді напрацьовують реформу ТЦК, представники терцентрі вчиняють порушення за порушенням. Народний депутат Олексій Гончаренко розповів про черговий випадок свавілля ТЦК — представники терцентру, за його словами, увірвалися на птахоферму у Черкаській області.