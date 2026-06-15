С помощью лопаты против газа и палок: в Ровенской области пожилой мужчина отбил соседа от представителей ТЦК

В Ровенской области бытовой инструмент стал решающим аргументом в конфликте между местными жителями и представителями военкомата. В региональных пабликах и социальных сетях стремительно распространяется видеоролик, на котором зафиксировано жесткое противостояние при попытке принудительной мобилизации.

Иллюстративное фото

"Дед лопатой отбил соседа от трех работников ТЦК", — описывают очевидцы инцидент, который произошел прямо посреди улицы, когда военные пытались силой задержать мужчину.

Защищая своего односельчанина, пожилой хозяин не побоялся вступить в неравный бой. В результате между всеми присутствующими вспыхнула масштабная потасовка. Сотрудники ТЦК, в свою очередь, оказались вооруженными специальными дубинками, которыми они пытались защититься от ударов безумного соседа.

"А также применили слезоточивый газ", — добавляют авторы публикации, описывая средства, которые военными использовали в попытках унять нападающего с лопатой.

Несмотря на использование спецсредств и количественное преимущество представителей ТЦК, пенсионер оказался сильнее в этом противостоянии. Ему удалось полностью отбить односельчанина из рук военных, после чего растерянные работники военкомата были вынуждены быстро сесть в автомобиль и уехать.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в Украине продолжается мобилизация и пока в правительстве нарабатывают реформу ТЦК, представители терцентра совершают нарушения по нарушению. Народный депутат Алексей Гончаренко рассказал об очередном случае произвола ТЦК — представители терцентра, по его словам, ворвались на птицеферму в Черкасской области.