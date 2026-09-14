З’явилася нова інформацію щодо Кравченка та підозри для директора НАБУ

Офіс генерального прокурора спростував інформацію про нібито повідомлення про підозру директору Національного антикорупційного бюро Семену Кривоносу. Там заявили, що в межах відповідного кримінального провадження жодній особі підозру офіційно не оголошували, а юридичних підстав для такого рішення немає.

Офіс генпрокурора спростував заяву Кравченка про підозру Кривоносу

В ОГП наголосили, що повідомлення про підозру керівнику НАБУ Семену Кривоносу не відповідає дійсності. За даними відомства, відповідні відмітки в Єдиному реєстрі досудових розслідувань (ЄРДР) були скасовані.

"У зв’язку з поширенням заяви про нібито повідомлення про підозру одному із керівників антикорупційних органів повідомляємо: така інформація не відповідає дійсності. Заяви про начебто підозру були позбавленими юридичного сенсу", — йдеться в заяві.

Попри те, що ОГП заперечує інформацію, Руслан Кравченко стверджує, що підозра існує. Він заявив, що керівник підрозділу детективів НАБУ Олександр Атаку мов приходив сьогодні до керівництва ДБР та ОГП та вимагав "за будь-яку ціну скасувати повідомлення про підозру Семену Кривоносу". Також Кравченко опублікував нібито шлях підозри у своїх соцмережах.

Нагадаємо, що генеральний прокурор Руслан Кравченко 14 вересня повідомив, що підписав підозру Семену Кривоносу. Йшлося про кримінальне провадження, пов’язане з подіями 2008 року. Згодом Кравченко оприлюднив відео під назвою "Епізод 1. Батько з розрахунку". У ньому він говорив про нібито фіктивне усиновлення дитини, яке могло бути використане Кривоносом для уникнення відповідальності за підкуп виборців. Також згадувалися можливе підроблення документів та отримання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі.

Заява пролунала на тлі конфлікту між Кравченком та антикорупційними органами. 7 вересня він подав у відставку з посади генерального прокурора після того, як НАБУ та САП почали розслідування щодо можливого систематичного отримання хабарів від шахрайських кол-центрів. Після цього Кравченко виїхав з України.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що директор НАБУ Кривонос одним словом жорстко відповів на звинувачення генпрокурора Кравченка.