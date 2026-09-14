Директор НАБУ Кривонос одним словом жорстко відповів на звинувачення генпрокурора Кравченка

Директор Національного антикорупційного бюро Семен Кривонос різко відреагував на заяви генерального прокурора Руслана Кравченка про нібито пропозицію гарантій недоторканності. Він назвав ці твердження "маячнею" та заявив, що не має наміру їх коментувати.

Директор НАБУ Семен Кривонос

Семен Кривонос на брифінгу 14 вересня відповів на запитання журналістів щодо заяв Кравченка.

"Маячня. Я не коментую і не збираюся коментувати. Щодо того, що ми йому щось гарантували чи не гарантували", — заявив директор НАБУ.

Кривонос окремо наголосив, що офіційного повідомлення про підозру йому не вручали. За його словами, він не бачив паперового документа і до НАБУ чи САП такий документ ніхто не привозив.

"Я не бачив паперового документа повідомлення про підозру. Мені ніхто її не вручав, ніхто не привозив її у НАБУ чи САП", — сказав Кривонос.

Очільник НАБУ також відмовився коментувати оприлюднене Кравченком відео з допитом жінки. На прохання журналістів директор НАБУ назвав матеріали "сфальшованою маячнею".

Нагадаємо, що 14 вересня Кравченко опублікував відео під назвою "Епізод 1. Батько з розрахунку". У ньому йдеться про матеріали проваджень 2008 року, у межах яких Кривоносу висувають твердження щодо нібито фіктивного усиновлення дитини для уникнення відповідальності за підкуп виборців. Раніше того ж дня Кравченко заявив, що підписав підозру Кривоносу. За його словами, йдеться, зокрема, про підробку документів для отримання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі та фіктивне усиновлення.

Заяви Кравченка пролунали на тлі його конфлікту з антикорупційними органами. 7 вересня він подав у відставку з посади генерального прокурора на тлі розслідування НАБУ та САП щодо можливого систематичного отримання хабарів від шахрайських кол-центрів.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, хто стане новим генпрокурором України.