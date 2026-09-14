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Появилась новая информация о Кравченко и подозрения для директора НАБУ

Офис генпрокурора опроверг заявление Руслана Кравченко о подозрении директору НАБУ Семену Кривоносу и объяснил ситуацию.

14 сентября 2026, 22:43
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Slava Kot

Офис генерального прокурора опроверг информацию о якобы сообщении о подозрении директору Национального антикоррупционного бюро Семену Кривоносу. Там заявили, что в рамках соответствующего уголовного производства ни одному лицу подозрение официально не объявляли, а юридических оснований для такого решения нет.

Появилась новая информация о Кравченко и подозрения для директора НАБУ

Офис генпрокурора опроверг заявление Кравченко о подозрении Кривоноса

В ОГП подчеркнули, что сообщение о подозрении руководителю НАБУ Семену Кривоносу не соответствует действительности. По данным ведомства, соответствующие отметки в Едином реестре досудебных расследований (ЕРДР) были отменены.

"В связи с распространением заявления о якобы уведомлении о подозрении одному из руководителей антикоррупционных органов сообщаем: такая информация не соответствует действительности. Заявления о якобы подозрении были лишены юридического смысла", — говорится в заявлении.

Несмотря на то, что ОГП отрицает информацию, Руслан Кравченко утверждает, что подозрение существует. Он заявил, что руководитель подразделения детективов НАБУ Александр Атаку приходил сегодня к руководству ДБР и ОГП и требовал "любой ценой отменить сообщение о подозрении Семену Кривоносу". Также Кравченко опубликовал якобы путь подозрения в своих соцсетях.

Появилась новая информация о Кравченко и подозрения для директора НАБУ - фото 2

Напомним, что генеральный прокурор Руслан Кравченко 14 сентября сообщил, что подписал подозрение Семену Кривоносу. Речь шла об уголовном производстве, связанном с событиями 2008 года. Впоследствии Кравченко обнародовал видео под названием "Эпизод 1. Отец по расчету". В нем он говорил о якобы фиктивном усыновлении ребенка, которое могло быть использовано Кривоносом во избежание ответственности за подкуп избирателей. Также упоминались возможные подделки документов и получение неправомерной выгоды в особо крупном размере.

Заявление прозвучало на фоне конфликта между Кравченко и антикоррупционными органами. 7 сентября он подал в отставку с должности генерального прокурора после того, как НАБУ и САП начали расследование возможного систематического получения взяток от мошеннических колл-центров. После этого Кравченко уехал из Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что директор НАБУ Кривонос одним словом жестко ответил на обвинения генпрокурора Кравченко.



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Источник: https://t.me/pgo_gov_ua/40198
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