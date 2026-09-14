Появилась новая информация о Кравченко и подозрения для директора НАБУ

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Slava Kot
Офис генерального прокурора опроверг информацию о якобы сообщении о подозрении директору Национального антикоррупционного бюро Семену Кривоносу. Там заявили, что в рамках соответствующего уголовного производства ни одному лицу подозрение официально не объявляли, а юридических оснований для такого решения нет.
Офис генпрокурора опроверг заявление Кравченко о подозрении Кривоноса
В ОГП подчеркнули, что сообщение о подозрении руководителю НАБУ Семену Кривоносу не соответствует действительности. По данным ведомства, соответствующие отметки в Едином реестре досудебных расследований (ЕРДР) были отменены.
Несмотря на то, что ОГП отрицает информацию, Руслан Кравченко утверждает, что подозрение существует. Он заявил, что руководитель подразделения детективов НАБУ Александр Атаку приходил сегодня к руководству ДБР и ОГП и требовал "любой ценой отменить сообщение о подозрении Семену Кривоносу". Также Кравченко опубликовал якобы путь подозрения в своих соцсетях.
Напомним, что генеральный прокурор Руслан Кравченко 14 сентября сообщил, что подписал подозрение Семену Кривоносу. Речь шла об уголовном производстве, связанном с событиями 2008 года. Впоследствии Кравченко обнародовал видео под названием "Эпизод 1. Отец по расчету". В нем он говорил о якобы фиктивном усыновлении ребенка, которое могло быть использовано Кривоносом во избежание ответственности за подкуп избирателей. Также упоминались возможные подделки документов и получение неправомерной выгоды в особо крупном размере.
Заявление прозвучало на фоне конфликта между Кравченко и антикоррупционными органами. 7 сентября он подал в отставку с должности генерального прокурора после того, как НАБУ и САП начали расследование возможного систематического получения взяток от мошеннических колл-центров. После этого Кравченко уехал из Украины.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что директор НАБУ Кривонос одним словом жестко ответил на обвинения генпрокурора Кравченко.