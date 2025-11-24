Z-актор Сергій Безруков потрапив в гучний скандал: що сталося

Російський актор Сергій Безруков, відомий своєю проєкспансіоністською позицією та активною підтримкою російської агресії, спричинив хвилю обурення в Узбекистані після того, як на пресконференції висміяв узбецький акцент. Виступ актора швидко розійшовся соцмережами і перетворився на резонансну тему у медіа регіону.

Сергій Безруков актор з «Бригада» потрапив в скандал

Під час спілкування з журналістами Безруков розповів епізод чотирирічної давності, коли нібито хотів уночі покласти квіти на могилу Тетяни Єсіної в Ташкенті. За його словами, кладовище було зачинене, і він звернувся до працівника, який впізнав його за роллю в серіалі “Бригада”. Повідомляючи цю історію, актор імпровізував, перекручуючи та карикатурно зображаючи узбецьку манеру мовлення.

Саме ця частина виступу і викликала найбільше обурення — як з боку узбецької аудиторії, так і серед користувачів соцмереж з інших країн. Критики звинуватили Безрукова у зневажливому ставленні, національних стереотипах та неповазі до культури Узбекистану.

Відео з пресконференції швидко стало вірусним, спричинивши широкий суспільний резонанс. У відповідь на критику актор опублікував звернення, де назвав хвилю обурення "провокацією" і заявив, що ситуація нібито спрямована на "посилення міжнаціональної напруги". Він також запевнив, що не мав на меті образити узбеків.

Однак аргументи Безрукова не зменшили хвилю критики: користувачі наголошують, що глузування з мови під час офіційних виступів є неприпустимим, особливо з огляду на публічний статус актора та його показову лояльність до російської пропаганди.

Скандал продовжує обговорюватися в узбецьких медіа, а поведінка Безрукова вже отримала оцінку як прояв зневаги до іншої культури та відображення традиційного російського шовінізму.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що у країнського музиканта Сергія Бабкіна тимчасово затримала поліція Сербії після того, як під час огляду багажу в міжнародному аеропорту Белграда співробітники безпеки знайшли у його сумці бойові гільзи.