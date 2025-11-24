logo_ukra

BTC/USD

88760

ETH/USD

2960.97

USD/UAH

42.37

EUR/UAH

48.92

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Скандали Z-актор Сергій Безруков потрапив в гучний скандал: що сталося
commentss НОВИНИ Всі новини

Z-актор Сергій Безруков потрапив в гучний скандал: що сталося

Z-актор Безруков втрапив у масштабний скандал через глузливу “пародію” на узбецьку мову

24 листопада 2025, 19:13
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Російський актор Сергій Безруков, відомий своєю проєкспансіоністською позицією та активною підтримкою російської агресії, спричинив хвилю обурення в Узбекистані після того, як на пресконференції висміяв узбецький акцент. Виступ актора швидко розійшовся соцмережами і перетворився на резонансну тему у медіа регіону.

Z-актор Сергій Безруков потрапив в гучний скандал: що сталося

Сергій Безруков актор з «Бригада» потрапив в скандал

Під час спілкування з журналістами Безруков розповів епізод чотирирічної давності, коли нібито хотів уночі покласти квіти на могилу Тетяни Єсіної в Ташкенті. За його словами, кладовище було зачинене, і він звернувся до працівника, який впізнав його за роллю в серіалі “Бригада”. Повідомляючи цю історію, актор імпровізував, перекручуючи та карикатурно зображаючи узбецьку манеру мовлення.

Саме ця частина виступу і викликала найбільше обурення — як з боку узбецької аудиторії, так і серед користувачів соцмереж з інших країн. Критики звинуватили Безрукова у зневажливому ставленні, національних стереотипах та неповазі до культури Узбекистану.

Відео з пресконференції швидко стало вірусним, спричинивши широкий суспільний резонанс. У відповідь на критику актор опублікував звернення, де назвав хвилю обурення "провокацією" і заявив, що ситуація нібито спрямована на "посилення міжнаціональної напруги". Він також запевнив, що не мав на меті образити узбеків.

Однак аргументи Безрукова не зменшили хвилю критики: користувачі наголошують, що глузування з мови під час офіційних виступів є неприпустимим, особливо з огляду на публічний статус актора та його показову лояльність до російської пропаганди.

Скандал продовжує обговорюватися в узбецьких медіа, а поведінка Безрукова вже отримала оцінку як прояв зневаги до іншої культури та відображення традиційного російського шовінізму.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що українського музиканта Сергія Бабкіна тимчасово затримала поліція Сербії після того, як під час огляду багажу в міжнародному аеропорту Белграда співробітники безпеки знайшли у його сумці бойові гільзи.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини