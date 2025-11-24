Российский актер Сергей Безруков, известный своей проекспансионистской позицией и активной поддержкой российской агрессии, вызвал волну возмущения в Узбекистане после того, как на пресс-конференции высмеял узбекский акцент. Выступление актера быстро разошлось соцсетями и превратилось в резонансную тему в медиа региона.

Сергей Безруков актер из «Бригада» попал в скандал

Во время общения с журналистами Безруков рассказал эпизод четырехлетней давности, когда якобы хотел ночью возложить цветы на могилу Татьяны Есиной в Ташкенте. По его словам, кладбище было закрыто, и он обратился к работнику, который узнал его по роли в сериале "Бригада". Сообщая эту историю, актер импровизировал, извращая и карикатурно изображая узбекскую манеру речи.

Именно эта часть выступления и вызвала наибольшее возмущение как со стороны узбекской аудитории, так и среди пользователей соцсетей из других стран. Критики обвинили Безрукова в пренебрежительном отношении, национальных стереотипах и неуважении к культуре Узбекистана.

Видео с пресс-конференции быстро стало вирусным, вызвав широкий общественный резонанс. В ответ на критику актер опубликовал обращение, где назвал волну возмущения "провокацией" и заявил, что ситуация якобы направлена на "усиление межнационального напряжения". Он также заверил, что не преследовал цель оскорбить узбеков.

Однако аргументы Безрукова не уменьшили волну критики: пользователи отмечают, что насмешка над языком во время официальных выступлений недопустима, особенно учитывая публичный статус актера и его показательную лояльность к российской пропаганде.

Скандал продолжает обсуждаться в узбекских медиа, а поведение Безрукова уже получило оценку как проявление пренебрежения к другой культуре и отражение традиционного русского шовинизма.

