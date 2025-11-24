Скандал у Бєлграді: за що затримали українського музиканта Сергія Бабкіна

Українського музиканта Сергія Бабкіна тимчасово затримала поліція Сербії після того, як під час огляду багажу в міжнародному аеропорту Белграда співробітники безпеки знайшли у його сумці бойові гільзи.

Сергія Бабкіна затримали на кордоні

За словами артиста, під підкладкою сумки виявили чотири шумові гільзи та дві гільзи від автомата Калашникова. Ці предмети використовувалися у виступах музиканта як театральний реквізит для створення ефектів під час шоу.

Після знахідки правоохоронці вилучили у Бабкіна паспорт і понад дві години проводили з ним детальні бесіди, уточнюючи походження гільз та перевіряючи інформацію. Музикант розповів, що відповів на десятки питань і весь цей час залишався в аеропорту.

Бабкін назвав інцидент "несподіваним піаром", запевнивши, що непорозуміння врешті було зняте, після чого він зміг продовжити гастрольний тур разом із гуртом 5’nizza.

"Адреналіну вистачить на цілий рік", — пожартував він після завершення розмов із поліцією.

