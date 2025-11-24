logo_ukra

Головна Новини Суспільство Скандали Скандал у Бєлграді: за що затримали українського музиканта Сергія Бабкіна
commentss НОВИНИ Всі новини

Скандал у Бєлграді: за що затримали українського музиканта Сергія Бабкіна

Сергія Бабкіна затримали в аеропорту Белграда через сумку з гільзами — співак провів дві години на допиті

24 листопада 2025, 19:02
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Українського музиканта Сергія Бабкіна тимчасово затримала поліція Сербії після того, як під час огляду багажу в міжнародному аеропорту Белграда співробітники безпеки знайшли у його сумці бойові гільзи.

Скандал у Бєлграді: за що затримали українського музиканта Сергія Бабкіна

Сергія Бабкіна затримали на кордоні

За словами артиста, під підкладкою сумки виявили чотири шумові гільзи та дві гільзи від автомата Калашникова. Ці предмети використовувалися у виступах музиканта як театральний реквізит для створення ефектів під час шоу.

Після знахідки правоохоронці вилучили у Бабкіна паспорт і понад дві години проводили з ним детальні бесіди, уточнюючи походження гільз та перевіряючи інформацію. Музикант розповів, що відповів на десятки питань і весь цей час залишався в аеропорту.

Бабкін назвав інцидент "несподіваним піаром", запевнивши, що непорозуміння врешті було зняте, після чого він зміг продовжити гастрольний тур разом із гуртом 5’nizza.

"Адреналіну вистачить на цілий рік", — пожартував він після завершення розмов із поліцією.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Колишній очільник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай, який проходить у резонансній справі про корупцію під час закупівель для армії, повідомив, що мобілізувався до лав Збройних сил України. За його словами, він повертається на схід "вже як військовослужбовець".
Про своє рішення Гайдай заявив на тлі триваючого розслідування НАБУ та САП. 4 серпня детективи оголосили підозру шістьом учасникам схеми привласнення бюджетних коштів, виділених на потреби оборони. Серед фігурантів — сам Гайдай та народний депутат Олексій Кузнєцов. За версією слідства, у 2024–2025 роках підозрювані системно завищували вартість засобів радіоелектронної боротьби та FPV-дронів, отримуючи "відкати" до 30% від вартості державних контрактів.



Джерело: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02J8VuipUTZAv8RchPYm6NwihjgiEzKcTERH3WJk1B85Z1UdEQRgwAjEe5ZXo8NSUol&id=100044222839764
