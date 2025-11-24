Скандал в Белграде: за что задержали украинского музыканта Сергея Бабкина

Рубрики
Украинского музыканта Сергея Бабкина временно задержала полиция Сербии после того, как во время досмотра багажа в международном аэропорту Белграда сотрудники безопасности обнаружили в его сумке боевые гильзы.
Сергея Бабкина задержали на границе
По словам артиста, под подкладкой сумки обнаружили четыре шумовых гильзы и две гильзы от автомата Калашникова. Эти предметы использовались в выступлениях музыканта в качестве театрального реквизита для создания эффектов во время шоу.
После находки правоохранители изъяли у Бабкина паспорт и более двух часов проводили с ним детальные беседы, уточняя происхождение гильз и проверяя информацию. Музыкант рассказал, что ответил на десятки вопросов и все это время оставался в аэропорту.
Бабкин назвал инцидент "неожиданным пиаром", заверив, что недоразумение было снято, после чего он смог продолжить гастрольный тур вместе с группой 5'nizza.
"Адреналина хватит на целый год", — пошутил он после завершения разговоров с полицией.