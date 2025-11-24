Сергій Гайдай мобілізувався до лав ЗСУ після корупційного скандалу

Колишній очільник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай, який проходить у резонансній справі про корупцію під час закупівель для армії, повідомив, що мобілізувався до лав Збройних сил України. За його словами, він повертається на схід "вже як військовослужбовець".

Про своє рішення Гайдай заявив на тлі триваючого розслідування НАБУ та САП. 4 серпня детективи оголосили підозру шістьом учасникам схеми привласнення бюджетних коштів, виділених на потреби оборони. Серед фігурантів — сам Гайдай та народний депутат Олексій Кузнєцов.

За версією слідства, у 2024–2025 роках підозрювані системно завищували вартість засобів радіоелектронної боротьби та FPV-дронів, отримуючи "відкати" до 30% від вартості державних контрактів.

7 серпня за Гайдая було внесено заставу у 10 млн гривень. Інших підозрюваних звільнили під заставу по 2 млн грн. Суд визначив для всіх фігурантів однакові запобіжні обмеження: заборона залишати визначені населені пункти, вилучення паспортів та носіння електронних браслетів.

Гайдай публічно не коментував хід розслідування, однак заявив, що служитиме в армії попри юридичні обмеження.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Народний депутат Олексій Гончаренко оприлюднив нові звинувачення на адресу Президента Володимира Зеленського та його оточення, заявивши, що елітні маєтки в Козині були зведені безпосередньо на території електричної підстанції.





За його словами, на відео з так званого "зеленого Межигір’я" видно, що будівництво проходило прямо на землях об’єкта енергетичної інфраструктури. Політик назвав ситуацію "цинічною" та заявив, що маєтки фактично розташовані там, де мали бути захисні споруди для трансформаторів і обладнання.

