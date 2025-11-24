Сергей Гайдай мобилизовался в ряды ВСУ после коррупционного скандала

Бывший глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай, проходящий по резонансному делу о коррупции во время закупок для армии, сообщил, что мобилизовался в ряды Вооруженных сил Украины. По его словам, он возвращается к востоку "уже как военнослужащий".

О своем решении Гайдай заявил на фоне продолжающегося расследования НАБУ и САП. 4 августа детективы объявили подозрение шести участникам схемы присвоения бюджетных средств, выделенных на нужды обороны. Среди фигурантов – сам Гайдай и народный депутат Алексей Кузнецов.

По версии следствия, в 2024–2025 годах подозреваемые системно завышали стоимость радиоэлектронной борьбы и FPV-дронов, получая "откаты" до 30% от стоимости государственных контрактов.

7 августа при Гайдае был внесен залог в 10 млн гривен. Остальных подозреваемых уволили под залог по 2 млн грн. Суд определил для всех фигурантов одинаковые ограничения: запрет оставлять определенные населенные пункты, изъятие паспортов и ношение электронных браслетов.

Гайдай публично не комментировал ход расследования, однако заявил, что будет служить в армии, несмотря на юридические ограничения.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Народный депутат Алексей Гончаренко обнародовал новые обвинения в адрес Президента Владимира Зеленского и его окружения, заявив, что элитные имения в Козине были возведены непосредственно на территории электрической подстанции.





По его словам, на видео так называемого "зеленого Межигорья" видно, что строительство проходило прямо на землях объекта энергетической инфраструктуры. Политик назвал ситуацию "циничной" и заявил, что имения фактически расположены там, где должны быть защитные сооружения для трансформаторов и оборудования.

