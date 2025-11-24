Сергей Гайдай мобилизовался в ряды ВСУ после коррупционного скандала

Рубрики
Бывший глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай, проходящий по резонансному делу о коррупции во время закупок для армии, сообщил, что мобилизовался в ряды Вооруженных сил Украины. По его словам, он возвращается к востоку "уже как военнослужащий".
Сергей Гайдай
О своем решении Гайдай заявил на фоне продолжающегося расследования НАБУ и САП. 4 августа детективы объявили подозрение шести участникам схемы присвоения бюджетных средств, выделенных на нужды обороны. Среди фигурантов – сам Гайдай и народный депутат Алексей Кузнецов.
По версии следствия, в 2024–2025 годах подозреваемые системно завышали стоимость радиоэлектронной борьбы и FPV-дронов, получая "откаты" до 30% от стоимости государственных контрактов.
7 августа при Гайдае был внесен залог в 10 млн гривен. Остальных подозреваемых уволили под залог по 2 млн грн. Суд определил для всех фигурантов одинаковые ограничения: запрет оставлять определенные населенные пункты, изъятие паспортов и ношение электронных браслетов.
Гайдай публично не комментировал ход расследования, однако заявил, что будет служить в армии, несмотря на юридические ограничения.