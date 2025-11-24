logo_ukra

Головна Новини Суспільство Скандали У чому Гончаренко жорстоко звинувачує Зеленського: оприлюднені факти
commentss НОВИНИ Всі новини

У чому Гончаренко жорстоко звинувачує Зеленського: оприлюднені факти

Гончаренко звинуватив Зеленського та його команду у забудові підстанції в Козині

24 листопада 2025, 18:23
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Народний депутат Олексій Гончаренко оприлюднив нові звинувачення на адресу Президента Володимира Зеленського та його оточення, заявивши, що елітні маєтки в Козині були зведені безпосередньо на території електричної підстанції.

У чому Гончаренко жорстоко звинувачує Зеленського: оприлюднені факти

Гончаренко звинувачує Зеленського у забудові підстанцій в Козині

За його словами, на відео з так званого "зеленого Межигір’я" видно, що будівництво проходило прямо на землях об’єкта енергетичної інфраструктури. Політик назвав ситуацію "цинічною" та заявив, що маєтки фактично розташовані там, де мали бути захисні споруди для трансформаторів і обладнання.

Гончаренко наголосив, що територія підстанції могла бути використана для розвитку або зміцнення енергетичних об’єктів, а не приватної забудови. Він також натякнув, що це будівництво могло відбуватися за кошти, які, за його словами, призначалися для підтримки енергетичної інфраструктури.

"Будинки буквально захищають трансформатор — більше й додати нічого", — прокоментував депутат.

Офіційної реакції від Офісу президента або причетних сторін станом на зараз немає.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Старший лейтенант Сил оборони України "Алекс" прокоментував нові пропозиції Сполучених Штатів щодо безпекових гарантій, які стали чи не найгучнішою темою дня.

За його словами, США запропонували Україні три додаткові пункти безпеки, які мають діяти протягом десяти років. Згідно з документом, у разі нового наступу РФ президент США отримує право застосувати американські збройні сили та розвідку. Крім цього, країни НАТО — зокрема Франція, Велика Британія, Німеччина, Польща та Фінляндія — зобов’язуються діяти синхронно зі Сполученими Штатами.



Джерело: https://t.me/oleksiihoncharenko/51148
