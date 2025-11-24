Народный депутат Алексей Гончаренко обнародовал новые обвинения в адрес Президента Владимира Зеленского и его оцепления, заявив, что элитные имения в Козине были возведены непосредственно на территории электрической подстанции.

Гончаренко обвиняет Зеленского в постройке подстанций в Кизине

По его словам, на видео так называемого "зеленого Межигорья" видно, что строительство проходило прямо на землях объекта энергетической инфраструктуры. Политик назвал ситуацию "циничной" и заявил, что имения фактически расположены там, где должны быть защитные сооружения для трансформаторов и оборудования.

Гончаренко отметил, что территория подстанции могла использоваться для развития или укрепления энергетических объектов, а не частной застройки. Он также намекнул, что строительство могло происходить за средства, которые, по его словам, предназначались для поддержки энергетической инфраструктуры.

"Дома буквально защищают трансформатор — больше и добавить нечего", — прокомментировал депутат.

Официальной реакции от Офиса президента или причастных сторон по состоянию на данный момент нет.

