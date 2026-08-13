«Який сенс приховувати правду?»: у Раді розкритикували резонансне рішення Повітряних сил

Рішення Командування Повітряних сил ЗСУ припинити оприлюднення точних даних про кількість знищених ворожих ракет викликало хвилю обговорень у політикумі. Із різкою критикою такої зміни інформаційної політики виступив народний депутат Максим Бужанський, який назвав цей крок абсолютно недоцільним.

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Парламентар нагадав, що впродовж чотирьох з половиною років повномасштабної війни, зокрема у найважчі перші місяці, коли засобів протиповітряної оборони критично бракувало, українське суспільство завжди чуло складну, але відверту інформацію.

"Чотири з половиною роки, зокрема, у перші місяці війни, коли збивати було особливо і нічим, — підкреслив Максим Бужанський, порівнюючи теперішню ситуацію з початком вторгнення, — громадяни чули неприємну правду, приймали її".

Нардеп висловив здивування тим, що після стількох років стійкості українців хтось у військовому керівництві вирішив обмежити доступ до цих відомостей. На його переконання, громадяни країни є достатньо зрілими, щоб самостійно оцінювати рівень загрози та небезпеки, у якій вони перебувають. Особливо враховуючи те, що мова йде про цивільних, які продовжують працювати під постійними обстрілами, сплачувати податки та фінансувати Сили оборони.

"Ми прекрасно знаємо, що ракет ППО для збиття балістики немає, або практично немає, — зазначив депутат, наголошуючи на високому рівні розуміння ситуації суспільством, — знаємо, і не дорікаємо Повітряним силам, коли вони не в силах захистити міста".

Бужанський резюмував, що українці щиро вдячні військовим за кожне врятоване життя і чудово усвідомлюють реальні технічні обмеження нашої протиповітряної оборони. Саме тому, за словами політика, будь-які спроби приховати реальний стан справ на фронті протиповітряної боротьби не мають жодного практичного сенсу.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Україна оновила підходи до оприлюднення інформації про ворожі повітряні атаки. Відтепер Повітряні сили не публікують точну кількість випущених Росією ракет, паралельно закликаючи міжнародних партнерів оперативно посилити українське небо, про це пише Bloomberg.