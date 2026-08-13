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«Какой смысл скрывать правду?»: в Раде раскритиковали резонансное решение Воздушных сил

Право на информацию о рисках: в Верховной Раде отреагировали на новую информационную политику по ракетным атакам

13 августа 2026, 10:38
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Недилько Ксения

Решение Командования Воздушных сил ВСУ прекратить обнародование точных данных о количестве уничтоженных вражеских ракет вызвало волну обсуждений в политикуме. С резкой критикой такого изменения информационной политики выступил народный депутат Максим Бужанский, назвавший этот шаг абсолютно нецелесообразным.

«Какой смысл скрывать правду?»: в Раде раскритиковали резонансное решение Воздушных сил

Иллюстративное фото

Парламентарий напомнил, что на протяжении четырех с половиной лет полномасштабной войны, в частности, в самые тяжелые первые месяцы, когда средств противовоздушной обороны критически не хватало, украинское общество всегда слышало сложную, но откровенную информацию.

"Четыре с половиной года, в частности, в первые месяцы войны, когда сбивать было особенно и нечем, – подчеркнул Максим Бужанский, сравнивая нынешнюю ситуацию с началом вторжения, – граждане слышали неприятную правду, принимали ее".

Нардеп выразил удивление тем, что после стольких лет стойкости украинцев кто-то в военном руководстве решил ограничить доступ к этим сведениям. По его убеждению, граждане страны достаточно зрелые, чтобы самостоятельно оценивать уровень угрозы и опасности, в которой они находятся. Особенно учитывая, что речь идет о гражданских, которые продолжают работать под постоянными обстрелами, платить налоги и финансировать Силы обороны.

"Мы прекрасно знаем, что ракет ПВО для сбития баллистики нет, или практически нет, — отметил депутат, отмечая высокий уровень понимания ситуации обществом, — знаем, и не упрекаем Воздушные силы, когда они не в силах защитить города".

Бужанский резюмировал, что украинцы искренне благодарны военным за каждую спасенную жизнь и прекрасно осознают реальные технические ограничения нашей противовоздушной обороны. Именно поэтому, по словам политика, какие-либо попытки скрыть реальное положение дел на фронте противовоздушной борьбы не имеют никакого практического смысла.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Украина обновила подходы к обнародованию информации о вражеских воздушных атаках. Теперь Воздушные силы не публикуют точное количество выпущенных Россией ракет, параллельно призывая международных партнеров оперативно усилить украинское небо, об этом пишет Bloomberg.



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