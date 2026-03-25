Яке місто України залишилося без мера: гучна справа

Депутати Луцької міської ради підтримали рішення про дострокове припинення повноважень міського голови Ігоря Поліщука. Відповідне голосування відбулося під час 90-ї сесії міськради.

Мер Луцька достроково втратив повноваження

За відставку проголосували 38 депутатів. Сам Поліщук під час засідання заявив, що його рішення не пов’язане з діяльністю правоохоронних органів або перевірками.

Він зазначив, що не вважає за потрібне детально пояснювати обставини, які спонукали його написати заяву про складання повноважень.

Після голосування Ігор Поліщук подякував мешканцям Луцька, депутатам, працівникам комунальних підприємств, бізнесу та військовим за співпрацю і підтримку, а також за конструктивну критику під час його роботи на посаді.

Водночас напередодні, 23 березня, на офіційному сайті міської ради з’явилися проєкти рішень щодо дострокового припинення повноважень як міського голови, так і секретаря міськради Юрія Безпятка. Їх розгляд і відбувся на черговій сесії.

Ситуація з відставкою відбувається на тлі подій, пов’язаних із діяльністю правоохоронних органів. Зокрема, у грудні 2025 року детективи НАБУ проводили обшуки за місцем проживання та роботи Ігоря Поліщука, а також у кабінеті голови Волинської обласної ради.

Сам Поліщук тоді підтверджував факт обшуків, однак заявляв, що жодних підозр йому не оголошували і він не має статусу підозрюваного чи свідка у справі.

Згодом стало відомо про оголошення підозр іншим посадовцям у справі, пов’язаній із можливим отриманням неправомірної вигоди.

Експерти припускали, що розслідування може стосуватися питань забудови та земельних рішень, які потребують погодження міської та обласної рад.

Таким чином, відставка міського голови Луцька відбулася на тлі резонансних подій, однак офіційно її причини залишаються не розкритими.

