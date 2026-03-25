Рада на межі зриву: пуста зала

У Верховній Раді України виникла ситуація, яка ставить під загрозу проведення повноцінного засідання. Станом на початок роботи парламенту у сесійній залі зареєструвалися лише 171 народний депутат.

Пустий зал в Верховній Раді

Це значно менше за необхідну кількість голосів для ухвалення рішень, адже для прийняття законопроєктів потрібно щонайменше 226 голосів "за".

Зазначається, що у залі відсутня значна частина депутатів фракції "Слуга Народу", а також спікер парламенту Руслан Стефанчук.

Напередодні народний депутат Олексій Гончаренко заявляв про можливий зрив засідання, пов’язуючи це з нібито погрозами та провокаціями в урядовому кварталі.

Водночас у фракції "Слуга Народу" такі заяви заперечували та запевняли, що засідання відбудеться у звичайному режимі.

Наразі у парламенті провели сигнальне голосування, яке підтвердило відсутність необхідної кількості депутатів для ухвалення рішень.

Подальший розвиток ситуації залежить від того, чи зможуть народні обранці зібрати кворум для продовження роботи.

народний депутат Олексій Гончаренко заявив про кризову ситуацію в роботі Верховної Ради та можливу паузу в її діяльності.

За його словами, проблема полягає не у відсутності законопроєктів чи небажанні депутатів працювати. Він стверджує, що більшість парламентарів готові голосувати та ухвалювати необхідні рішення. Водночас, на думку нардепа, представники фракції "Слуга народу" втомилися від ролі, яку він описує як виконання вказівок Офісу президента. Гончаренко вважає, що через це парламент фактично зупиняється, і називає таку ситуацію політично виправданою. Він також окреслив можливі кроки для виходу з кризи. Серед них — створення ширшого об’єднання депутатів, переформатування Кабінету міністрів, залучення представників парламенту до переговорних процесів. Окрім цього, депутат висловився за зміну підходів до мобілізації, реформування системи територіальних центрів комплектування та перегляд повноважень щодо запровадження санкцій. Наразі офіційної реакції з боку влади на ці заяви немає.

