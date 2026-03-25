Рада на грани срыва: пустой зал

Заседание Верховной Рады оказалось под угрозой срыва из-за отсутствия большинства народных депутатов

25 марта 2026, 11:11
Автор:
Ткачова Марія

В Верховной Раде Украины возникла ситуация, которая ставит под угрозу проведение полноценного заседания. На начало работы парламента в сессионном зале зарегистрировались только 171 народный депутат.

Пустой зал в Верховной Раде

Это значительно меньше, чем необходимое количество голосов для принятия решений, ведь для принятия законопроектов требуется не менее 226 голосов "за".

В зале отсутствует значительная часть депутатов фракции "Слуга Народа", а также спикер парламента Руслан Стефанчук.

Накануне народный депутат Алексей Гончаренко заявлял о возможном срыве заседания, связывая это с якобы угрозами и провокациями в правительственном квартале.

В то же время, во фракции "Слуга Народа" такие заявления отрицали и уверяли, что заседание состоится в обычном режиме.

В парламенте провели сигнальное голосование, которое подтвердило отсутствие необходимого количества депутатов для принятия решений.

Дальнейшее развитие ситуации зависит от того, смогут ли народные избранники собрать кворум для продолжения работы.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что народный депутат Алексей Гончаренко заявил о кризисной ситуации в работе Верховной Рады и возможной паузе в ее деятельности.
По его словам, проблема заключается не в отсутствии законопроектов или нежелании депутатов работать. Он утверждает, что большинство парламентариев готовы голосовать и принимать необходимые решения. В то же время, по мнению нардепа, представители фракции "Слуга народа" устали от роли, которую он описывает как исполнение указаний Офиса президента. Гончаренко считает, что из-за этого парламент фактически останавливается и называет такую ситуацию политически оправданной. Он также очертил возможные шаги по выходу из кризиса. Среди них — создание более широкого объединения депутатов, переформатирование Кабинета министров, привлечение представителей парламента к переговорным процессам. Кроме того, депутат высказался за изменение подходов к мобилизации, реформирование системы территориальных центров комплектования и пересмотр полномочий по введению санкций. Пока официальной реакции со стороны властей на эти заявления нет.



Источник: https://t.me/censor_net
