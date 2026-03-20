Гончаренко шокував заявою: «зупинка» Ради

Ткачова Марія
Народний депутат Олексій Гончаренко заявив про кризову ситуацію в роботі Верховної Ради та можливу паузу в її діяльності.
За його словами, проблема полягає не у відсутності законопроєктів чи небажанні депутатів працювати. Він стверджує, що більшість парламентарів готові голосувати та ухвалювати необхідні рішення.
Водночас, на думку нардепа, представники фракції "Слуга народу" втомилися від ролі, яку він описує як виконання вказівок Офісу президента.
Гончаренко вважає, що через це парламент фактично зупиняється, і називає таку ситуацію політично виправданою.
Він також окреслив можливі кроки для виходу з кризи. Серед них — створення ширшого об’єднання депутатів, переформатування Кабінету міністрів, залучення представників парламенту до переговорних процесів.
Окрім цього, депутат висловився за зміну підходів до мобілізації, реформування системи територіальних центрів комплектування та перегляд повноважень щодо запровадження санкцій.
Наразі офіційної реакції з боку влади на ці заяви немає.