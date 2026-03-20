Гончаренко шокував заявою: «зупинка» Ради
commentss НОВИНИ Всі новини

Гончаренко шокував заявою: «зупинка» Ради

Гончаренко заявив про «зупинку» Ради та закликав до змін

20 березня 2026, 19:21
Ткачова Марія

Народний депутат Олексій Гончаренко заявив про кризову ситуацію в роботі Верховної Ради та можливу паузу в її діяльності.

За його словами, проблема полягає не у відсутності законопроєктів чи небажанні депутатів працювати. Він стверджує, що більшість парламентарів готові голосувати та ухвалювати необхідні рішення.

Водночас, на думку нардепа, представники фракції "Слуга народу" втомилися від ролі, яку він описує як виконання вказівок Офісу президента.

Гончаренко вважає, що через це парламент фактично зупиняється, і називає таку ситуацію політично виправданою.

Він також окреслив можливі кроки для виходу з кризи. Серед них — створення ширшого об’єднання депутатів, переформатування Кабінету міністрів, залучення представників парламенту до переговорних процесів.

Окрім цього, депутат висловився за зміну підходів до мобілізації, реформування системи територіальних центрів комплектування та перегляд повноважень щодо запровадження санкцій.

Наразі офіційної реакції з боку влади на ці заяви немає.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що у Шевченківському районі Києва стався інцидент у приміщенні територіального центру комплектування, після якого до лікарні потрапив ветеран, активіст і колишній політв’язень Кремля Володимир Балух.
Про це повідомив народний депутат Володимир Ар’єв. За його словами, Балуха нібито побили в будівлі ТЦК, завдаючи ударів по голові, а також утримували в наручниках протягом ночі. За твердженням депутата, чоловіка доставили до ТЦК після судового засідання у справі Романа Червінського. Конфлікт, за його версією, виник після того, як Балух попросив повернути телефон.



Джерело: https://t.me/oleksiihoncharenko/53437
