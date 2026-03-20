Гончаренко шокировал заявлением: «остановка» Рады

Рубрики
МЕНЮ
Ткачова Марія
Народный депутат Алексей Гончаренко заявил о кризисной ситуации в работе Верховной Рады и возможной паузе в ее деятельности.
Гончаренко о работе Рады Украины
По его словам, проблема заключается не в отсутствии законопроектов или нежелании депутатов работать. Он утверждает, что большинство парламентариев готовы голосовать и принимать необходимые решения.
В то же время, по мнению нардепа, представители фракции "Слуга народа" устали от роли, которую он описывает как исполнение указаний Офиса президента.
Гончаренко считает, что из-за этого парламент фактически останавливается и называет такую ситуацию политически оправданной.
Он также очертил возможные шаги по выходу из кризиса. Среди них — создание более широкого объединения депутатов, переформатирование Кабинета министров, привлечение представителей парламента к переговорным процессам.
Кроме того, депутат высказался за изменение подходов к мобилизации, реформирование системы территориальных центров комплектования и пересмотр полномочий по введению санкций.
Пока официальной реакции со стороны властей на эти заявления нет.