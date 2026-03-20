Гончаренко шокировал заявлением: «остановка» Рады

Народный депутат Алексей Гончаренко заявил о кризисной ситуации в работе Верховной Рады и возможной паузе в ее деятельности.

По его словам, проблема заключается не в отсутствии законопроектов или нежелании депутатов работать. Он утверждает, что большинство парламентариев готовы голосовать и принимать необходимые решения.

В то же время, по мнению нардепа, представители фракции "Слуга народа" устали от роли, которую он описывает как исполнение указаний Офиса президента.

Гончаренко считает, что из-за этого парламент фактически останавливается и называет такую ситуацию политически оправданной.

Он также очертил возможные шаги по выходу из кризиса. Среди них — создание более широкого объединения депутатов, переформатирование Кабинета министров, привлечение представителей парламента к переговорным процессам.

Кроме того, депутат высказался за изменение подходов к мобилизации, реформирование системы территориальных центров комплектования и пересмотр полномочий по введению санкций.

Пока официальной реакции со стороны властей на эти заявления нет.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в Шевченковском районе Киева произошел инцидент в помещении территориального центра комплектования, после которого в больницу попал ветеран, активист и бывший политзаключенный Кремля Владимир Балух.

Об этом сообщил народный депутат Владимир Арьев. По его словам, Балуха якобы избили в здании ТЦК, нанося удары по голове, а также удерживали в наручниках в течение ночи. По утверждению депутата, мужчину доставили в ТЦК после судебного заседания по делу Романа Червинского. Конфликт, по его версии, возник после того, как Балух попросил вернуть телефон.

