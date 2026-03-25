Какой город Украины остался без мэра: громкое дело

Депутаты Луцкого городского совета поддержали решение о досрочном прекращении полномочий городского головы Игоря Полищука. Соответствующее голосование прошло во время 90-й сессии горсовета.

Мэр Луцка досрочно потерял полномочия

За отставку проголосовали 38 депутатов. Сам Полищук на заседании заявил, что его решение не связано с деятельностью правоохранительных органов или проверками.

Он отметил, что не считает нужным детально объяснять обстоятельства, побудившие его написать заявление о сложении полномочий.

После голосования Игорь Полищук поблагодарил жителей Луцка, депутатов, работников коммунальных предприятий, бизнеса и военных за сотрудничество и поддержку, а также за конструктивную критику во время его работы в должности.

В то же время, накануне, 23 марта, на официальном сайте городского совета появились проекты решений по досрочному прекращению полномочий как городского головы, так и секретаря горсовета Юрия Беспятко. Их рассмотрение и состоялось на очередной сессии.

Ситуация с отставкой проходит на фоне событий, связанных с деятельностью правоохранительных органов. В декабре 2025 года детективы НАБУ проводили обыски по месту жительства и работы Игоря Полищука, а также в кабинете председателя Волынского областного совета.

Сам Полищук тогда подтверждал факт обысков, однако заявлял, что никаких подозрений ему не объявляли и у него нет статуса подозреваемого или свидетеля по делу.

Впоследствии стало известно об объявлении подозрений другим должностным лицам по делу, связанному с возможным извлечением неправомерной выгоды.

Эксперты предполагали, что расследование может касаться вопросов застройки и земельных решений, нуждающихся в согласовании городского и областного советов.

Таким образом, отставка городского головы Луцка произошла на фоне резонансных событий, однако официально ее причины остаются не раскрытыми.

