Скандали «Я вмію економити»: як ТЦКшник виправдовує свої мільйони
«Я вмію економити»: як ТЦКшник виправдовує свої мільйони

Військовий ТЦК пояснив походження задекларованого золота на мільйони гривень

8 квітня 2026, 22:50
Ткачова Марія

Старший інструктор відділення рекрутингу Бучанського районного ТЦК Олег Коломієць пояснив походження задекларованого золота на суму 7,7 млн грн.

«Я вмію економити»: як ТЦКшник виправдовує свої мільйони

Працівник ТЦК про свою декларацію

Він виступив із відповідною заявою під час засідання тимчасової слідчої комісії Верховної Ради.

За словами Коломійця, усі активи, зокрема золото, були придбані ним і його родиною ще до початку військової служби — у період з 1993 по 2021 рік.

Він зазначив, що у 2022 році добровільно мобілізувався, проходив службу в 30-й бригаді на Донбасі, а згодом через стан здоров’я був переведений до ТЦК.

До мобілізації Коломієць багато років працював у сфері телекомунікацій і перед початком служби обіймав посаду заступника директора одного зі стратегічних підприємств.

Задеклароване майно включає понад 1 кілограм золота, яке, за його словами, було придбане у 2012–2018 роках. Він також заявив, що може документально підтвердити ці покупки.

Коментуючи ситуацію, військовий наголосив, що його заощадження є результатом багаторічної роботи та інвестицій, і запевнив, що не має жодного стосунку до корупційних схем.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що в українському інформаційному просторі розгорівся скандал навколо інтерв’ю Тараса Тополі блогерці на YouTube, яке спочатку позиціонувалося як розмова про особисте життя, але вийшло далеко за ці рамки.
Про це повідомила військова кореспондентка ТСН Юлія Кирієнко. За її словами, в інтерв’ю пролунали згадки про Андрія Єрмака, Валерія Залужного та навіть ГУР МО України, що викликало широкий резонанс. Окремий фрагмент відео, за словами блогерки, команда гурту "Антитіла" нібито просила видалити, однак вона цього не зробила.



Джерело: https://www.youtube.com/live/x_dOAkv2xmY?si=gIzGw-OJExa1oAme
