«Я умею экономить»: как ТЦКшник оправдывает свои миллионы

Старший инструктор отделения рекрутинга Бучанского районного ТЦК Олег Коломиец объяснил происхождение задекларированного золота на сумму 7,7 млн. грн.

Работник ТЦК о своей декларации

Он выступил с соответствующим заявлением на заседании временной следственной комиссии Верховной Рады.

По словам Коломийца, все активы, в частности, золото, были приобретены им и его семьей еще до начала военной службы — в период с 1993 по 2021 год.

Он отметил, что в 2022 году добровольно мобилизовался, проходил службу в 30-й бригаде на Донбассе, а затем из-за состояния здоровья был переведен в ТЦК.

До мобилизации Коломиец много лет работал в сфере телекоммуникаций и перед началом службы занимал должность заместителя директора одного из стратегических предприятий.

Задекларированное имущество включает более 1 килограмма золота, которое, по его словам, было приобретено в 2012–2018 годах. Он также заявил, что может документально подтвердить эти покупки.

Комментируя ситуацию, военный подчеркнул, что его сбережения являются результатом многолетней работы и инвестиций, и заверил, что не имеет никакого отношения к коррупционным схемам.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в украинском информационном пространстве разгорелся скандал вокруг интервью Тараса Тополи блоггерке на YouTube, которое сначала позиционировалось как разговор о личной жизни, но вышел далеко за эти рамки.

Об этом сообщила военная корреспондентка ТСН Юлия Кириенко. По ее словам, в интервью прозвучали упоминания об Андрее Ермаке, Валерии Залужном и даже ГУР МО Украины, что вызвало широкий резонанс. Отдельный фрагмент видео, по словам блоггерши, команда группы "Антитела" якобы просила удалить, однако она этого не сделала.

