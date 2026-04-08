«Я умею экономить»: как ТЦКшник оправдывает свои миллионы

Ткачова Марія
Старший инструктор отделения рекрутинга Бучанского районного ТЦК Олег Коломиец объяснил происхождение задекларированного золота на сумму 7,7 млн. грн.
Работник ТЦК о своей декларации
Он выступил с соответствующим заявлением на заседании временной следственной комиссии Верховной Рады.
По словам Коломийца, все активы, в частности, золото, были приобретены им и его семьей еще до начала военной службы — в период с 1993 по 2021 год.
Он отметил, что в 2022 году добровольно мобилизовался, проходил службу в 30-й бригаде на Донбассе, а затем из-за состояния здоровья был переведен в ТЦК.
До мобилизации Коломиец много лет работал в сфере телекоммуникаций и перед началом службы занимал должность заместителя директора одного из стратегических предприятий.
Задекларированное имущество включает более 1 килограмма золота, которое, по его словам, было приобретено в 2012–2018 годах. Он также заявил, что может документально подтвердить эти покупки.
Комментируя ситуацию, военный подчеркнул, что его сбережения являются результатом многолетней работы и инвестиций, и заверил, что не имеет никакого отношения к коррупционным схемам.